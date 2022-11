Los Pumas dieron el golpe ante Inglaterra

La Selección argentina masculina de rugby, Los Pumas, le ganó este domingo por 30 a 29 a Inglaterra en el estadio Twickenham de Londres en el inicio de la ventana internacional de noviembre, luego de 13 años sin victorias frente al conjunto británico.

En las primeras conversiones, Emiliano Boffelli concretó sus penales a los 10 y a los 15 minutos, mientras que Owen Farrell anotó el suyo para los ingleses a los 12. Inglaterra marcó luego el primer try de la mano de Joe Cokanasiga y Farrell consiguió los dos puntos adicionales para que el local se pusiera en ventaja. Al descanso se fueron con Inglaterra arriba por 16-12, tras dos penales más para cada equipo, pero en la segunda mitad llegó el despegue argentino: Boffelli fue el encargado de dar vuelta el marcador con el primer try y Santiago Carreras estiró la diferencia con el segundo.

Si bien Inglaterra reaccionó, Argentina supo defender la ventaja y se quedó con el partido por un punto para acrecentar el buen desempeño de 2022, bajo la conducción de Michael Cheika, después de haber conseguido superar a Australia, a los All Blacks y a Escocia, en dos oportunidades.

De esta manera, Argentina logró su quinta victoria en el historial de 14 partidos frente a Inglaterra, al tiempo que fue la segunda en Londres tras la alcanzada en 2006 por 25 a 18.

Además, los tres triunfos restantes fueron en 1990 en el estadio José Amalfitani de Vélez (15-13), en 1997 en cancha de Ferro (33-13) y en 2009 en Salta (24-22).

En los próximos compromisos de la ventana de noviembre, Los Pumas chocarán con Gales el sábado 12 a las 14.30 (hora argentina), en el Principality Stadium de Cardiff, y cerrará ante Escocia el 19 a las 12.15 en el Murrayfield Stadium de Edimburgo.

Recordemos que forma parte del plantel, aunque en este partido no fue convocado, el rafaelino Pedro Rubiolo.



SINTESIS

Inglaterra: Fredie Steward; Jack Nowell, Manu Tuilagi, Owen Farrell (capitán) y Joe Cokanasiga; Marcus Smith y Ben Youngs; Tom Curry, Billy Vunipola y Maro Itoje; Johnny Hill y Alex Coles; Kyle Sinckler, Luke Cowan-Dickie y Ellis Genge. Entrenador: Eddie Jonnes.

Ingresaron en el segundo tiempo: 54′ Jack van Poortvliet por Ben Youngs, 57′ Sam Simmonds por Billy Vunipola, 58′ Ellis Genge por Mako Vunipola, 68′ Manu Tuilagi por Henry Slade, 73′ Joe Heyes por Kyle Sinckler y 75′ Jack Willis por Alex Coles.

Argentina: Juan Cruz Mallía; Mateo Carreras, Matías Moroni, Jerónimo De la Fuente y Emiliano Boffelli; Santiago Carreras y Gonzalo Bertranou; Pablo Matera, Marcos Kremer y Juan Martín González; Tomás Lavannini y Matías Alemanno; Francisco Gómez Kodela, Julián Montoya (capitán) y Thomas Gallo. Entrenador: Michael Cheika.

Ingresaron en el segundo tiempo: 57′ Facundo Isa por Tomás Lavanini, 58′ Francisco Gómez Kodela por Eduardo Bello, 68′ Ignacio Ruiz por Julián Montoya, 68′ Matías Orlando por Mateo Carreras y 73′ Lucas Paulos por Marcos Kremer.

Tantos en el primer tiempo: 9′ penal Boffelli (A), 12′ penal Farrell (I), 15′ penal Boffelli (A), 24′ try Cokanasiga convertido por Farrell (I), 33′ penal Boffelli (A), 36′ penal Farrell (I), 38′ penal Boffelli (A) y 40′ penal Farrell (I).

Resultado parcial: Inglaterra 16- Argentina 12.Tantos en el segundo tiempo: 6 ‘ try Boffelli (A), 11′ try Santiago Carreras convertido por Boffelli (A), 15′ try Jack van Poortvliet convertido por Farrell (I), 20′ penal Farrell (I), 23′ penal Boffelli (A), 27′ penal Farrell (I) y 29’ penal Boffelli (A).

Resultado final: Inglaterra 29- Argentina 30.Arbitro:Andrew Brace (Irlanda).Estadio: Twickenham (Inglaterra).



QUINTOS EN HONG KONG

El seleccionado argentino Los Pumas 7s venció a Estados Unidos por 36-0 y finalizó en el quinto puesto del Seven de Hong Kong, que inició el circuito internacional 2022/23 de la World Rugby. Después de caer en los cuartos de final de la Copa de Oro ante Samoa (14-19), Argentina le ganó a Sudáfrica (19-12) y en la final por el quinto lugar se impuso categóricamente tanto en el juego como en el resultado.El tanteador argentino registró tries de Matías Osadczuk (3), Agustín Fraga (1), Marcos Moneta (1), Joaquín Pellandini (1) y tres conversiones de Tobías Wade.