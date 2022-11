Rodríguez Larreta no habló de sus opciones electorales

BUENOS AIRES, 7 (NA). - El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, evitó hablar de su candidatura presidencial de cara a 2023, pero aclaró que esa situación "no depende de quien más se presente, ni de Mauricio Macri".

"Mi candidatura, de la cual hoy no hablo, no depende de quien más se presente ni de Mauricio Macri, (Facundo) Manes, (María Eugenia) Vidal, (Patricia) Bullrich, (Elisa) Carrió, (Ricardo) López Murphy", aseguró.

Tras las críticas que recibió por parte de la líder del PRO, Patricia Bullrich, remarcó: "Le pongo una energía enorme (a la política) pero no en pelearme con políticos, la pongo en la Ciudad de Buenos Aires, en recorrer el país, escuchar y entender a las provincias. Estuve en Tucumán, la vez anterior en Misiones, en Formosa, también estuve en José C. Paz, con vecinos de Chacarita".

En paralelo, en la previa de la reunión que el PRO, la UCR, la Coalición Cívica y el Peronismo Republicano llevarán a cabo este martes para limar asperezas por los liderazgos dentro de Juntos por el Cambio (JxC), sostuvo que "en esta coalición la jefatura la tiene la mesa de conducción de Juntos por el Cambio, con Mauricio Macri, los jefes parlamentarios y los gobernadores".

Sobre la implementación de un ingreso fijo para trabajadores, una exigencia que hizo el pasado viernes la vicepresidenta Cristina Kirchner en el acto que encabezó con el sindicato de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) en la localidad bonaerense de Pilar, expresó que, si bien no se opone porque "la gente está muy necesitada", sostuvo que "el problema es la inflación y el bono es un parche, tenemos que atacar el problema de fondo".

En ese sentido, cuestionó las diferencias en el Frente de Todos e hizo foco en los chispazos entre el presidente Alberto Fernández con la también presidenta de Senado y el diputado Máximo Kirchner, quien el sábado encabezó un encuentro del PJ Bonaerense (del que es titular) en Mar del Plata junto a funcionarios, intendentes y dirigentes de la provincia con críticas a la gestión del Ejecutivo.

Consultado por su actual vínculo con el ex mandatario Mauricio Macri, remarcó que se comunicó "con él un par de veces esta semana" y que "la relación está muy bien".