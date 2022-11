Monopatines: el Concejo retoma su tratamiento

La iniciativa había quedado “dormida” en el Cuerpo legislativo desde mediados de julio pasado. luego de que se iniciará una ronda de consultas con sectores involucrados.

Tres meses antes, el Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) envió al Concejo un proyecto de Ordenanza para regular el uso de monopatines y en primer lugar se disponía la inclusión en el Código Municipal de Tránsito de Rafaela, de este tipo de vehículos a los que se define como aquellos “de una o más ruedas dotados de una única plaza y propulsados exclusivamente por motores eléctricos que pueden proporcionar al vehículo una velocidad máxima de 25 km/h y una potencia (nominal continua) máxima de quinientos (500) Watts. Sólo pueden estar equipados con un asiento si están dotados de sistema de autobalance. Se exceptúan de esta definición las bicicletas y bicicletas con pedaleo asistido, los vehículos para personas con movilidad reducida”.

Además, se establece que se “considera Usuario de VMP, a toda persona que utilice el vehículo en ocasión de su circulación y por ende, responsable del mismo” a los efectos civiles y comerciales y penales.

Tras exponer los requisitos técnicos y de seguridad con los que deberán contar para su circulación los “monopatines” por la vía pública se detalla que los usuarios serán pasibles de las disposiciones indicadas en el "Código de Tránsito", que su “velocidad máxima será de 25 Km/h y que la edad mínima para conducir VMP es de 18 años”.

Entre los considerandos de la iniciativa se señala que “dentro de la variedad existente de vehículos propulsados por motores eléctricos, los monopatines han sabido ganar mucha visibilidad en los últimos años” y que “el problema más grande al que se enfrenta este particular vehículo es la falta de regulación de su uso, algo lógico si nos ponemos a pensar en la rapidez con que se incorporaron a las ciudades".

Por la complejidad del tema, los ediles rafaelinos decidieron, antes de despachar el proyecto para aprobarse en sesión iniciar una ronda de consultas con las áreas técnicas del Municipio vinculadas al tema y a otros actores, como ONGs y empresas de seguros, para conocer su postura y, en caso de ser prudente, efectuar modificaciones al proyecto inicial.

A FAVOR Y

EN CONTRA

La primera visita al Cuerpo fue la del grupo “Rafaela en Bici”, y hubo un planteo en contrario al establecimiento de un marco legal para el uso de VMP en la ciudad. Desde la óptica de Guillermo Yachelini y Jorge Daczyk lo que debe hacerse para cuidar la vida en las calles es limitar los espacios que ocupan los automóviles y limitar fuertemente su velocidad y no limitar la utilización de los monopatines.

“Una cuestión que nos llamó la atención es por qué la Ley Nacional de Tránsito determina que pueden conducir monopatines quienes tengan 18 años o más y en la Ordenanza se establece que sea desde los 16. También la norma nacional marca que la máxima velocidad es de 30 km/h y acá se baja a los 25 km/h y tampoco se encuentra fundamento para esto”, expresaron.

Y no tuvieron pelos en la lengua para manifestar: “sabemos que la Ordenanza se va a aprobar, y no se va a cumplir, pero venimos igual a aportar nuestra mirada. Está claro que la mayoría de los puntos no se van a respetar y quedarán a pleno criterio del usuario porque muchas cosas que se plantean son de contenido criterioso a esta norma le vemos poco y nada”, disparó Yachelini .

Más allá de esta reunión, no se conocieron otros encuentros con especialistas o interesados y se espera que antes de fin de año, se retome el debate del proyecto.

Por su parte, Gisela Daniele, del Instituto para el Desarrollo Sustentable explicó que “hay que tomar esto como un primer paso que la ciudad viene a dar, pero no lo tomemos como un obstáculo para el que el que está queriendo comprar o queriendo empezar a utilizar este tipo de movilidad. Lo tenemos que tomar como un primer paso que avala y que acompaña este proceso de abrirnos a nuevas alternativas de movilidad”.

“Estamos viviendo en una ciudad donde las distancias todavía no son demasiado largas en comparación con ciudades más grandes, entonces aprovechando eso y pudiendo usar este tipo de vehículos eléctricos que nos dan mayor dinamismo y rapidez en la conducción, es que el Estado local busca acompañar, poniendo en práctica nuevas ordenanzas, precisamente para fomentar su uso y sobre todo para tener condiciones de seguridad adecuadas para el usuario”, sostuvo Daniele.

40 AÑOS DE NOCHE,

AMISTAD Y MÚSICA

Un proyecto de Resolución del bloque compuesto por el Frente Juntos y el Frente de Todos impulsa declarar de Interés Municipal el evento "40 años de Noche, Música y Amistad", organizado por Daniel y Rubén Barbieri en el Autódromo Ciudad de Rafaela el 19 de noviembre próximo.

En los considerandos se indica que que los hermanos Barbieri han dedicado su vida a la producción de espectáculos y entretenimiento nocturno” y tras repasar los distintos espacios bailables que inauguraron (en Rafaela: Danhe’s, Danhe’s tragos, Danhe’s music hall; Danhe’s en Santa Fe y Danhe’s Paraná. También en nuestra ciudad: Óxido, Sain Callé, La bailanta de Cuca, La Disco y La Bamba.

A ello se agrega la contratación de grandes artistas como Leo Mattioli, Los Palmeras, Sergio Torres, entre otros.

En ese marco recuerdan que “el pasado veintidós de octubre han llegado a sus cuarenta años de trabajo ininterrumpido, por lo que organizarán un gran espectáculo y en honor a este aniversario el 19 de noviembre realizarán en el Autódromo de la ciudad un espectáculo con artistas del calibre de Mario Pereyra, Rocío Quiroz, Los Bam Band, Grupo Cali, Gerardo Farías y Chanchi.

¿CUÁNTAS

SON MUCHAS?

Otro proyecto de Resolución, pero en este caso de la bancada Juntos por el Cambio, propone declarar de Interés Municipal la obra teatral “Cuántas son muchas” por el aporte, desde la expresión artística, a la lucha y concientización sobre la violencia de género.

Se argumenta para su aprobación que el 25 de noviembre, Día Internacional de la No Violencia hacia las Mujeres; la Asociación Civil Florentina con el apoyo del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales y el Centro de Empleados de Comercio trae a nuestra ciudad la obra teatral, que “es una campaña de sensibilización sobre los femicidios”.

El trabajo dirigido por Valeria Lorca está basado en el libro de Humberto Robles, “Mujeres de Arena” que versa sobre los femicidios presentados por más de 200 grupos en 21 países. ….”, que “entre testimonios y casos reales invita a pensar en el mundo que vivimos y creamos”

LUMINARIAS LED

Finalmente, un proyecto de Ordenanza enviado por el DEM solicita al Concejo una modificación presupuestaria a la Ordenanza de Obras menores 2021, para la

adquisición de un minibús adaptado y a la materialización del Proyecto "Recambio de Luminarias LED".

Se fundamenta el pedido en que debido a la escasez de oferta de bienes de capital en el mercado no resultan exitosas las licitaciones que se han venido ejecutando en los últimos tiempos” y “a los efectos de proceder una eficiente administración de los recursos resulta necesario modificar el detalle de bienes a comprar con los fondos recibidos por Ley Provincial 12.385 para destinarlos a proyectos de rápida ejecución”.