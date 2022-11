Conmovedor llanto de policías y bomberos

BUENOS AIRES, 7 (NA). - La fiscal Gabriela Lescano, quien investiga el aborto de dos gemelas por parte de una mujer de 36 años en la ciudad santafesina de Cañada de Gómez, reveló que al descubrir los cuerpos de ambas neonatos los policías, ella y los bomberos se quebraron, y a varios "se los vio llorar", más allá "del profesionalismo para seguir trabajando y sumar pruebas a la causa".

"Fue todo muy doloroso, más allá que soy fiscal de homicidios hace mucho tiempo, esta fue una decisión difícil. Se tuvo que hacer todo con luminol. Una situación muy dura para los operadores, para nosotros. Fuimos muy profesionales, más allá de lo que nos tocó sentir al ver eso", relató Lescano en declaraciones al programa "Tardes Policiales" por XLFM Radio.

Asimismo, indicó que "todos los policías, los bomberos y nosotros nos quebramos al ver los cuerpitos. A varios se los vio llorar, porque no dejamos de ser personas, pero a pesar de eso seguimos trabajando para sumar pruebas al legajo. Todos nos quebramos al ver estos dos neonatos tan chiquitos".



ALLANAMIENTO

"El allanamiento duró unas cinco horas, porque no dijo dónde las había enterrado. Se trabajó con unos 60 efectivos policiales, era de noche, rastrillaron los 75 metros cuadrados. Fueron hechos difíciles, dolorosos, porque uno no deja de ser persona", remarcó.



IMPUTADA

La fiscal imputó a D.L.T., por el delito de homicidio agravado por ser un descendiente, mientras que al vecino, que es también su amigo, por coautor, ya que le dio las pastillas con las que abortó entre la semana 30 y la 32, además de que los cuerpos de ambas gemelas aparecieron enterrados en la casa de este sujeto.



SIN REGISTROS

Lescano explicó que de la mujer "no hay registro, ni siquiera atención ginecológica, desde el momento del embarazo", al tiempo que señaló que se hizo una búsqueda desde "el inicio de 2021 para ver si algún médico la atendió, si ese embarazo existía, y no había nada de nada, ni siquiera una consulta".

"Ella tiene cinco hijos -son de diferentes padres- y hace más de un año que no los ve. En este caso, tenía todo el apoyo del Estado. Los hospitales quedan a dos o tres cuadras de la gente, son de fácil acceso a la comunidad. No hay forma de no atenderte ni no poder manifestar que querés un aborto. Ella no recurrió a ningún lugar y no dijo que estaba embarazada. Solo se lo confesó a dos amigas, a quienes les expresó su deseo de sacárselos", indicó.



PERPETUA O

LIBERTAD

Lescano explicó que si las gemelas respiraron al salir del canal de parto, la imputada se expone a una condena de prisión perpetua, pero si no respiraron al salir deberá quedar en libertad.

Para constatar y aclarar esta situación, la trabajadora judicial detalló que deben realizarse "estudios muy específicos" y anticipó que para ello pidió la colaboración "a Rosario y a Buenos Aires".

"Vamos a trabajar con otros fiscales de homicidios de una manera específica para no errarle y determinar si respiraron o no al nacer", precisó.

De todas maneras ante este hecho particular, la fiscal reveló que "me sentí en el medio de dos leyes como la 27.610 de Aborto y el Código Penal, que resultan terriblemente contradictorias en relación a la pena".

Por otra parte, desestimó la responsabilidad oficial en relación a una posible vulnerabilidad por parte de la acusada, ya que para ella "el Estado cubrió todos los espacios posibles".



EL ESTADO

"No voy a responsabilizar al Estado. Yo trabajo en todo lo que tiene que ver con violencia de género, a la vulnerabilidad de una mujer, de los niños. Pero tenemos opciones. Una primera opción donde la mujer puede decidir abortar y no lo hizo. Puede asistir al hospital, ser cuidada sin pagar un peso, y tampoco ocurrió", sostuvo.

La fiscal añadió que "en septiembre sus amigas se enteraron que estaba embarazada, y que ella quería sacárselo, pero las mujeres confiaron en que eso no iba a ocurrir, y le dijeron que no haga eso.

"Y al mes, cuando llevaba 30 o 32 semanas de gestación decidió tomar pastillas para abortar, con la colaboración necesaria del vecino y amigo", añadió Lescano.

Asimismo, la fiscal reveló que "tenemos que hacer un montón de estudios y eso es lo que más duele. La autopsia y otros estudios.



CONFESIÓN

"Ella en una charla con una amiga, le confesó que una de las gemelas era gritona. Además, usó palabras duras con respecto a sacárselas. Lo dijo de manera impactante".