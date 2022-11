Las secuelas del Covid-19

Ante la sola mención de las palabras Covid o pandemia se nos paraliza el corazón. Mejor no hablar de ciertas cosas, de un período reciente pero oscuro que aún no terminamos de asimilar. En realidad, para la organización Mundial de la Salud la amenaza no terminó más allá que con el desarrollo de las vacunas nos sentimos un poco más protegidos, y si bien aún se mantienen los contagios, al menos la mortalidad se ha reducido sustancialmente. Ya no hay reportes diarios de casos, ni datos sobre internación o muerte por Covid.Sin embargo, la preocupación no ha desaparecido. Subsiste en un segundo plano porque siempre puede haber una nueva variante que pinte el mundo de gris y escape a las defensas que ofrecen las vacunas. O una nueva enfermedad, como la viruela del mono, que no tiene la misma escala pero genera alarma y un poquito de miedo.Además, hay otra cuestión vinculada a la pandemia que está latente y que gira en torno a los efectos a mediano y largo plazo de las personas que se han contagiado. Si hay cambios en la respiración, en la función de los pulmones, en la forma de percibir el sabor o el olor de las cosas, en la memoria o en el corazón.Los centros de investigación, las universidades, los laboratorios y los gobiernos tienen en marcha procesos de vigilancia y monitoreo de los pacientes para estar atentos a posibles consecuencias del Covid con el paso de los años. Por caso, las personas que padecieron el Covid-19 corren un mayor riesgo de sufrir una serie de lesiones cerebrales un año después, en comparación con quienes nunca se infectaron con el coronavirus, un hallazgo que podría afectar a millones. El estudio, de un año de duración y publicado en Nature Medicine a mediados de septiembre, evaluó la salud del cerebro en 44 trastornos diferentes utilizando registros médicos sin identificadores de pacientes de millones de veteranos estadounidenses.Los trastornos cerebrales y otros trastornos neurológicos se produjeron un 7% más en quienes se habían infectado con Covid respecto a un grupo similar de veteranos que nunca se había infectado. Eso se traduce en que aproximadamente 6,6 millones de estadounidenses tenían trastornos cerebrales relacionados con sus infecciones por Covid, dijo el equipo.Los resultados muestran los devastadores efectos a largo plazo del Covid-19, afirmó en un comunicado el Dr. Ziyad Al-Aly, autor principal de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington. Al-Aly y sus colegas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington y del Sistema de Atención Médica de Asuntos de Veteranos de Saint Louis estudiaron los registros médicos de 154.000 veteranos estadounidenses que habían dado positivo en la prueba de Covid desde el 1 de marzo de 2020 hasta el 15 de enero de 2021.Compararon estos con los registros de 5,6 millones de pacientes que no tenían Covid durante el mismo período, y otro grupo de 5,8 millones de personas del período justo antes de que el coronavirus llegara a los Estados Unidos. Los trastornos de la memoria, comúnmente denominados niebla cerebral, fueron el síntoma más común. En comparación con los grupos de control, las personas infectadas por el Covid tenían un 77% más de riesgo de desarrollar problemas de memoria. Las personas infectadas por el virus también tenían un 50% más de probabilidades de sufrir un ictus isquémico, causado por coágulos sanguíneos, en comparación con el grupo que no se infectó.Los infectados por el Covid tenían un 80% más de probabilidades de sufrir convulsiones, un 43% más de sufrir problemas de salud mental, como ansiedad o depresión, un 35% más de padecer dolores de cabeza y un 42% más de sufrir trastornos del movimiento, como temblores, en comparación con los grupos de control. Dada la escala colosal de la pandemia, para hacer frente a estos retos se necesitan estrategias de respuesta urgentes y coordinadas a nivel mundial, nacional y regional, aunque hasta ahora están ausentes.