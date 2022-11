Hoy de celebra el día de la exportación

Este domingo se conmemora en la Argentina el Día de la Exportación para recordar el decreto del 6 de noviembre de 1809 con el cual se permitió la introducción de mercaderías extranjeras en el Virreinato del Río de la Plata, siempre que fueran consignadas a comerciantes españoles. En este marco, los productos que competían con los que se producían en el país tenían un recargo del 12 por ciento. La medida prohibía la importación de vinos, vinagres y aceites y se negaba todo permiso para extraer oro y plata. En la obra de Mariano Moreno "Representación de los hacendados", que data de 1809, se advertía que las restricciones comerciales impuestas por España a sus colonias sudamericanas inspiró estas transformaciones. El malestar por los cepos a la actividad comercial fue uno de los componentes que impulsó, seis meses después, la Revolución de Mayo de 1810 y la formación del primer gobierno patrio.

Fue el presidente Ramón Castillo quien instituyó esa fecha como Día de la Exportación a partir de un decreto del 4 de noviembre de 1942. Curioso lo que sucede con las efemérides del ámbito económico en la Argentina porque se vinculan a episodios anteriores al nacimiento -por revolución- del país. Al Día de la Exportación que se debe a un decreto de 1809 se suma el Día de la Industria, que recuerda la primera exportación de productos del país realizada el 2 de septiembre de 1587.



RAFAELA, CIUDAD

EXPORTADORA

Más de 50 empresas grandes, pequeñas y medianas registran operaciones de comercio exterior en forma regular. En su mayoría están asociadas a la Cámara de Comercio Exterior que funciona en el ámbito del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región. El dato destacado es que el precio promedio de la tonelada exportada desde esta ciudad es muy superior a la media de la Provincia de Santa Fe y aún más del país. Significa que los productos fabricados en Rafaela con destino a otros países tienen un alto valor agregado que eleva su precio. El ecosistema del comercio exterior está integrado por profesionales, empresas e instituciones, como la misma CaCEx, que con el objetivo de fortalecer la estructura especializada en exportar e importar comenzó a organizar hace más de una década el Congreso Internacional de Entidades de Comercio Exterior.



ESTIMAN RÉCORD DE CASI

91.000 MILLONES PARA ESTE AÑO

Este año Argentina cerraría con exportaciones totales de casi U$S 91.000 millones, lo que significaría un nuevo récord que superaría al de 2011 cuando se enviaron al exterior U$S 81.900 millones. Los altos precios de los commodities y los mayores volúmenes exportados provenientes del sector agroindustrial harán la diferencia en este 2022, que estuvo signado por la alta demanda de importaciones de energía y la necesidad de acumular reservas. Más concretamente, la Bolsa de Comercio de Rosario anticipa que se exportaría por un total de más de U$S 90.700 millones. Según detallan desde la entidad rosarina, luego de un agosto por debajo de lo esperado, septiembre y octubre ven robustecidas sus exportaciones mensuales de la mano del Programa de Incremento Exportador que acaba de culminar a fines de septiembre. El poroto de soja y el biodiesel apuntalan sus exportaciones por mejores precios FOB y más cantidades exportadas. Además, se esperan buenos niveles de ventas externas de maíz de aquí a fin de año. Consecuentemente, se ajustan al alza las exportaciones en casi U$S 280 millones.

En tanto, según Ecolatina, gracias a la implementación del dólar soja, la reducción estacional en las importaciones energéticas y la continuidad de las restricciones para el resto de las compras al exterior se proyecta un superávit comercial superior a los U$S 8.000 millones para este 2022. En definitiva, los más de U$S 8.000 millones que ingresaron a través del dólar soja harán la diferencia este año pero también hay señales de alarma en el horizonte y por eso el Gobierno busca cuidar más que nunca los dólares obtenidos y monitorear estrictamente las divisas destinadas a las importaciones. “Este repunte exportador es fundamental para atender las múltiples necesidades de las cuentas externas argentinas. No obstante, el sendero de alza de las importaciones crece muy por encima de las exportaciones, lo que impide sostener en el tiempo el superávit comercial. Agosto se consolidó como el tercer mes consecutivo con déficit comercial, y si bien el acumulado del año aún da cuenta de un superávit, preocupa el panorama de cara al año 2023, en vista de la situación climática para la campaña fina”, explican desde la Bolsa de Comercio de Rosario.

Para bien o para mal, Argentina depende de una fábrica a cielo abierto, es decir el resultado de la campaña agrícola y por lo pronto, la denominada campaña fina que incluye al cultivo de trigo y sorgo está atravesando una fuerte sequía que indefectiblemente reducirá el saldo exportable local y por ende el ingreso de divisas. Las pérdidas estimadas de ingreso de divisas actualmente rondan los U$S 1.500 millones, pero pueden ser más. Los dólares del trigo tendrían que comenzar a llegar en un período clave para la economía local como es fin de diciembre y principio de enero, aunque esa proyección hoy parece ser no muy alentadora. Por eso el Gobierno busca anticiparse a lo que puede ser una sequía de dólares entre diciembre y los dos primeros meses del 2023. En cuanto a cómo seguirá le ingreso de divisas por exportaciones para lo que resta del año. El trimestre octubre–noviembre–diciembre mostrará una fuerte retracción en lo que respecta al campo. En este mes ingresarían no más de U$S 1.500 millones y para el siguiente la cifra podría ser similar. Finalmente, para el último mes del año el resultado de la campaña de trigo será crucial. A su vez, la industria y los otros sectores generadores de divisas, según las proyecciones de la Bolsa Comercio de Rosario aportarían en octubre U$S 4.300 millones, una cifra similar a la de noviembre y en diciembre otros U$S 4.500 millones.