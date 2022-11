El "9" y Ben Hur en duelo clave por la clasificación

9 de Julio y Ben Hur empiezan a transitar la segunda rueda de la Zona 6 en la Región Litoral Sur del Regional Amateur. Hoy desde las 19.30 jugarán un partido que puede ser determinante para ambos en el objetivo de clasificarse a la segunda ronda, para lo cual deben quedar dentro de los dos primeros lugares del grupo. El arbitraje estará a cargo del santafesino Enzo Silvestre.

El Lobo se presenta con una cierta tranquilidad que le da estar dos puntos arriba de su rival, ocupando en este momento de la competencia el primer lugar. Este es un grupo donde hay un tercer equipo que asoma con la intención de luchar hasta último momento por el pasaje, que es Juventud de Esperanza, quien con 4 puntos en la tabla este domingo desde las 17 visitará al único que no ha sumado unidades, Santa Clara F.C. de Santa Clara de Buena Vista.

Con este panorama, los equipos rafaelinos saben que no pueden cometer errores. Dado el contexto, el más necesitado de sumar sería 9 de Julio, ya que un hipotético escenario de un empate y un triunfo de Juventud lo dejaría tercero, teniendo que ir la semana siguiente a Esperanza con la obligación de ganar.

Pero igualmente Ben Hur no debe confiarse, ya que en caso de una derrota y un triunfo de los esperancinos, quedarían igualados, y en la última fecha juegan en Esperanza.

Más allá de este escenario de resultados hipotéticos, lo que queda claro que es tanto el León como el Lobo tienen recursos como para ofrecer un buen espectáculo y no repetir el bodrio que fueron los 90 minutos en la primera rueda. Esperemos que el contexto de la tabla ayude en ese aspecto, ya que en esa oportunidad 9 de Julio había estado muy contenido. Habrá que ver si en esta ocasión Ben Hur asume esa postura o, como creemos que puede suceder, sale a jugar de igual a igual tratando de llevarse la victoria. Cabe acotar que no podrá estar Martín Alemandi, que recibió dos fechas de suspensión por la expulsión ante Juventud, y su posible reemplazante sería Ramiro Contrera.

En cuanto a las formaciones, como es natural tanto Marcelo Werlen en el local como Maximiliano Barbero en la visita, definirán previo al cotejo los elencos titulares. Las posibles alineaciones serían: 9 de Julio, Joaquín Gómez; Maximiliano Martinez, Facundo Centurión, Elvis Hernández o Andrés Velazco y Sebastián Acuña; Martín Sterren, Maximiliano Aguilar, Leandro Larrea y Wilson Ruiz Díaz; Gastón Monserrat o Augusto Sequeira y Maximiliano Ibáñez. DT: M. Werlen.

Ben Hur: Matías Astrada; Gustavo Mathier, Luciano Kummer, Nicolás Besaccia y Ramiro Contrera; Joaquín Castellano, Leandro Sola, Juan Bessone y Diego López; Germán Mayenfisch; Alejandro Reyna. DT: M. Barbero.