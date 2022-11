Parrilli advirtió que "el peligro todavía no pasó"

BUENOS AIRES, 6 (NA). - El senador nacional Oscar Parrilli, del Frente de Todos, advirtió que "el peligro todavía no pasó", al referirse a la seguridad de la vicepresidenta Cristina Kirchner, porque hay sectores de la sociedad que "la quieren presa o muerta".

"Han extremado todos los recaudos y medidas. El peligro no pasó porque hay sectores que, como ella dijo, la quieren presa o muerta", enfatizó Parrilli, uno de los dirigentes de la coalición gobernante más cercano a la exmandataria.

Explicó que "hubo un trabajo de seguridad muy minucioso y detallista", durante el acto del que participó este viernes la expresidenta en el partido de Pilar, a poco más de dos meses del intento de magnicidio.

Además, el senador oficialista dijo no tener una "opinión definida" respecto de la suspensión de las elecciones internas de cara a los comicios de 2023 y afirmó que "está en debate" dentro del Frente de Todos.

De esta manera, Parrilli evitó dar una definición acerca del tema que planteó explícitamente el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, quien pidió eliminar las PASO.

Al ser consultado sobre si le gustaría que la Vicepresidenta sea candidata en 2023 respondió: "Eso lo dejo para más adelante. Acá poco importan los gustos. Me parece que es apresurado dar una opinión".