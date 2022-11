Para la provincia, es una oportunidad de mostrar al mundo el potencial santafesino

La tradicional maratón acuática Santa Fe – Coronda, con el apoyo del gobierno de la provincia, tendrá su 46° edición el próximo domingo 13 de noviembre, en el marco del 449° aniversario de la fundación de la ciudad de Santa Fe. En esta oportunidad, el evento internacional reunirá a más de 20 atletas y cinco son de la provincia de Santa Fe: Romina Soledad Imwinkelried y Erica Abigail Yenssen, de San Jerónimo Norte; Aquiles Balaudo, de Gálvez; Martín Miguel Carrizo Yunges y Gian Franco Turco, de Santa Fe.

En tanto, “La más linda del Mundo”, que tiene un recorrido de 57 kilómetros, este año se disputará por fuera del circuito de la Federación Internacional de Natación (FINA), ya que la entidad no organizó competencias debido a la pandemia durante 2020, 2021 y 2022.

Al respecto, la secretaria de Deportes de la provincia, Florencia Molinero, resaltó que “la Santa Fe-Coronda es una de las pocas ultra maratones acuáticas del mundo, y es un desafío muy importante que reúne atletas de distintos países, así que después de estos años donde no pudo realizarse, estamos muy felices de poder acompañar su realización, que significa tanto para la ciudad de Santa Fe y la provincia en su conjunto”, dijo.

La funcionaria agregó: “Nuevamente Santa Fe estará en los ojos de mundo con un evento histórico que se acerca a sus 50 años y cada día está más vigente”.



DEPORTE Y TURISMO

Por su parte, durante el lanzamiento que se realizó en la sede de la Secretaría de Deportes, el ministro de Desarrollo Social, Danilo Capitani, expresó que “luego de dos años de pandemia y la bajante del río, acá estamos de pie llevando adelante las distintas gestiones para que la Maratón Santa Fe-Coronda sea una realidad. Un evento muy importante para muchísima gente, primero para los deportistas que estuvieron entrenando durante todo el año y van a poder demostrarlo, para quienes vienen luchando para sostenerla durante tantos años, y para lo que significa para toda la provincia, que muestra toda esa potencialidad del turismo, de esa belleza de nuestras costas, de las islas y de todo lo que tienen las santafesinas y santafesinos para mostrarle al mundo”.

Capitani también destacó “la decisión del gobierno de la provincia de apostar fuertemente a obras de infraestructura para potenciar el deporte y el turismo, poniendo a Santa Fe en un plano de igualdad con otras provincias y ciudades del mundo”.

En tanto, el secretario de Turismo, Alejandro Grandinetti, explicó que “la visión que tenemos desde la gestión del gobernador Omar Perotti y todo el equipo que lo acompaña, es la de vincular el deporte y el turismo como elementos complementarios para propiciar la instalación de la provincia de Santa Fe a nivel nacional e internacional. Sin lugar a dudas, que estemos compartiendo dentro de esa triada de eventos internacionales de aguas abiertas, junto a Italia y Canadá, en la República Argentina, en Sudamérica y en la provincia de Santa Fe es un verdadero orgullo, no sólo para mostrar Santa Fe al mundo, sino también para demostrar lo que somos capaces de hacer”.



VOLVER AL CIRCUITO MUNDIAL

Durante la presentación de la Maratón Santa Fe-Coronda, Marcelo Micocci, integrante del Comité Organizador, detalló que “la pandemia Covid-19 no nos permitió realizar las ediciones de estos últimos tres años, vimos nada más y nada menos que los Juegos Olímpicos de Tokio que estaban previstos para 2020, debieron hacerse en 2021. Esto nos convenció para que conjuntamente con la gente de Lago San Juan y Canadá, una competencia de lago y mucho frío, la Capri-Nápoles en Europa, mar azul turquesa y el Vesubio como testigo y nosotros en Latinoamérica, río de llanura, agua marrón, mucho camalote, y también mosquitos, seamos las tres maratones acuáticas que se perfilan ahora como únicas competencias, que hayamos decidido más allá de todos los inconvenientes de la pandemia, dejar vitales las organizaciones para que el año que viene se pueda hacer nuevamente un circuito mundial”.

Finalmente, el Prefecto Marcelo Hidalgo explicó que “se realizó una navegación previa junto al Comité Organizador a los efectos de ultimar las condiciones de seguridad, y los tramos en cada caso en particular. Por detalle, la Boca del Salado no se podrá transitar debido a la presencia de camalotes, si se realizará un repuntada sobre la costanera de Santo Tomé con restricciones de seguridad por supuesto, donde participarán dotaciones de apoyo” a lo que agregó que “Sauce se encuentra con dificultades, pero después no hay ningún tipo de inconvenientes”.



UN POCO DE HISTORIA

La Maratón Santa Fe-Coronda es una competencia de natación en aguas abiertas correspondiente al circuito FINA, que une las ciudades de Santa Fe, Santo Tomé y Coronda (Argentina) a través de los ríos Coronda y Salado, cubriendo una distancia aproximada de 63 kilómetros.

La Maratón Acuática "Río Coronda" tuvo su primera edición el 22 de enero de 1961; la misma nació como consecuencia de los resultados que en otros países obtenían nadadores argentinos, lo que impulsaba la realización de eventos de estas características en Argentina. Aprovechando la realización de la "Miramar-Mar del Plata", maratón que convocaba a los mejores exponentes del mundo de esta disciplina, Dermidio Cabral López y Carlos Larriera (nadadores que unieron varias veces las dos ciudades santafesinas debido a sus entrenamientos) junto a un grupo de jóvenes corondinos daban forma a la Maratón Fluvial del Litoral Argentino, nombre que recibió esta prueba en esa primera edición.

En su historia de casi 50 años, no todos los veranos los santafesinos tuvieron la oportunidad de disfrutar la mayor fiesta del deporte, ya que hubo intervalos producidos por las dificultades de índole políticas y económicas.

En la actualidad la "Santa Fe–Coronda” ocupa el primer lugar en trascendencia dentro del calendario mundial de maratones y especialmente en el Grand Prix organizado y fiscalizado por FINA, la entidad rectora de este deporte a nivel mundial. Formando parte de un circuito que transcurre por año calendario, pero que este año se realizará por fuera, debido a que FINA no organizó competencias en aguas abiertas.