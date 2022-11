Lorenzo Colidio festejó con Duendes de Rosario

Duendes venció a Huirapuca de Tucumán por 38-12 y se convirtió en el primer equipo en ganar cinco títulos en el Torneo del Interior A. El conjunto de Rosario se clasificó ante su gente para jugar la final del Nacional de Clubes el sábado que viene contra Hindú, el campeón de la URBA. El rafaelino Lorenzo Colidio fue titular e inclusive había apoyado un try que finalmente fue anulado.

Con la mística propia de un conjunto que se sabe ganador, Duendes sacó a relucir lo mejor de sí y mostró de principio a fin su estirpe copera, llevándose con autoridad el partido.

Esta fue la síntesis:

Duendes: Felipe Arregui (Angaroni), Bernardo Lis (Pretz) y Federico Bautista (Rodríguez); Lorenzo Colidio y Rafael Gietz; Ignacio Fantín (Landi), Nicolás Sánchez Gómez (Anconetani) y Giuliano Buffarinni; Pedro Imhoff (capitán) (S. Araujo) y Valentino Dicapua (Rodríguez Vidal); Joaquín Brogliatti, Guido Chesini, Francisco Diez, Martín Pellegrino y Felipe Roldán (J. Araujo).Entrenadores: Hernán Pavani, Maximiliano Nannini y Guillermo Carranza.

Huirapuca: Enzo Gutiérrez (Salguero), Jesús Albornoz (Rasso) y Alejo Paliza (Giménez); Issac Córdoba (Scharff) y Gerónimo Lazcano; Ignacio González Ponce (Peralta), Nahuel Montoya y Tadeo López Miranda (Minitti); Juan Herrera (Romero) y Juan Manuel Molinuevo; Conrado Agüero, Gabriel Herrera (capitán), Isaías Montoya, Bruno Fernández e Issac Sprenger (Molina).Entrenador: Tristán Molinuevo.Tantos en el primer tiempo: 3’ try de Sprenger (Huirapuca); 6’ try de Lis (Duendes); 15’ penal de Dicapua (Duendes); 19’ try de Dicapua (Duendes); 28’ penal de Dicapua (Duendes); 35’ penal de Dicapua (Duendes).Tantos en el segundo tiempo: 9’ try de Imhoff (Duendes); 12’ drop de Dicapua (Duendes); 15’ try de Rasso convertido por Molinuevo (Huirapuca); 23’ try de Lis (Duendes); 29’ penal de Dicapua (Duendes); 34’ penal de Dicapua (Duendes).