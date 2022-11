Multas por infracciones en el mercado cambiario

BUENOS AIRES, 6 (NA). - En el marco de los controles destinados a cuidar las reservas, el Banco Central anunció que ya aplicó multas por más de $ 2.200 millones por infracciones en el mercado de cambios.

Desde diciembre de 2019 se resolvieron 59 sumarios, de los que derivaron 296 sanciones de multa por un total de $ 2.262.183.986, además de 61 sanciones de inhabilitación de desempeño en actividades reguladas, 8 apercibimientos y 18 llamados de atención. Se encuentran en trámite otros 40 sumarios financieros.

La Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias (SEFyC) impulsó acciones de control y fiscalización sobre el cumplimiento de las normas establecidas a partir de 2019 con la implementación del nuevo régimen de cambios.

La Gerencia Principal de Control llevó adelante la fiscalización de Comercio Exterior y realizó las siguientes acciones:

- Exportación de bienes: 443 inspecciones sobre operaciones de exportación por un monto de US$ 15.895.298.860 y 77 medidas precautorias por un pendiente de US$ 1.361.972.537, que prohibieron la realización de nuevas exportaciones y el acceso al mercado de cambios para importar.

- Importación de bienes: 222 inspecciones sobre operaciones por una suma sujeta a fiscalización de US$ 1.598.154.525 y 35 medidas precautorias por mercaderías pendientes de nacionalizar por un valor de US$ 141.176.039. En ejercicio de la ley penal cambiaria, se prohibió la realización de nuevas importaciones y el acceso al mercado de cambios.

- Servicios: 56 inspecciones por operaciones por una suma sujeta a fiscalización de US$ 457.070.347.