Estiman exportaciones por más de U$S 90.000 millones

El titular de la Dirección General de Aduanas (DGA), Guillermo Michel, destacó este miércoles que la Argentina superará en 2022 los "US$ 90.000 millones de exportaciones y US$ 80.000 millones de importaciones", al tiempo que advirtió acerca de la sobrefacturación, a la que apuntó como "un delito" cuyo origen "es la brecha".

"Entre importaciones y exportaciones este año vamos a superar los US$ 90.000 millones de exportaciones y más de US$ 80.000 millones de importaciones", afirmó Michel a América TV.

En este sentido, trajo a colación el asunto de la sobrefacturación, que "es un delito que en este tiempo se ha potenciado y su problema de origen es la brecha". Explicó que "sobrefacturar es pretender importar una mercadería que vale US$ 1.000, por ejemplo, a US$ 2.000 para que esa diferencia quede en el exterior y luego traerla no al tipo de cambio oficial, sino al Contado con Liquidación (CCL) o al blue o al bitcoin, lo cual permite hacer una ganancia importante en el mercado financiero".

En cuanto al modus operandi de los sobrefacturadores, el titular de la Aduana detalló que "se utilizan mecanismos de comercio exterior más sofisticados, que es que la mercadería tiene origen de un país, pero se refactura a través de una sociedad de un tercer país". Al respecto, aclaró que "triangular no es un delito, sino que es un delito triangular sobrefacturando con una empresa vinculada".

"La mayoría de las maniobras que detectamos por lo general la mercadería viene de China, el país con el principal déficit de balanza comercial que tenemos, pero se refactura en empresas en Estados Unidos, Uruguay o Hong Kong, donde se oculta el verdadero dueño y queda la diferencia de precio", agregó Michel.