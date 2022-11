Messi, con una molestia, descartado para jugar hoy

El capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, no jugará el partido del París Saint-Germain contra el Lorient por la Liga de Francia debido a una molestia en el tendón de Aquiles. El club francés informó que su estrella "permanecerá en tratamiento por precaución" ante una "inflamación en el tendón de Aquiles".

El PSG difundió un comunicado en su página web en el que señaló que Messi "regresará a los entrenamientos colectivos la próxima semana". El cotejo contra el Lorient, por la fecha 14 del campeonato francés, está previsto para disputarse este domingo a las 9, hora argentina.

La molestia del capitán del seleccionado encendió luces de alarma, cuando faltan apenas dos semanas para el inicio de la Copa del Mundo en Qatar. El equipo que dirige Lionel Scaloni debutará el 22 de noviembre contra Arabia Saudita a las 7 hora argentina.

En los últimos días las preocupaciones pasan por Giovanni Lo Celso. El jugador del Villarreal tiene una lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha. Se evalúa una operación, que virtualmente lo dejaría sin Mundial. La otra opción es hacer un tratamiento para intentar llegar a punto a la cita mundialista.

“En cantidad de jugadores, Lo Celso puede ser reemplazado, pero por su característica de volante zurdo no hay otro otro jugador que pueda ocupar su lugar”, dijo Scaloni, quien de cara a la lista final de 26 jugadores, aseguró tener "29 ó 30 candidatos". También dijo: “No voy a llevar a ningún jugador que esté tocado y no se encuentre disponible ya para el primer partido del Mundial”.