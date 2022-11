Zelenski avisó que no irá al G20 en caso que asista Putin

BUENOS AIRES, 6 (NA). - El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, confió que no participará de la cumbre del G20, a desarrollarse en Indonesia, si asiste Vladimir Putin, su colega ruso.

"Mi posición personal y la de Ucrania es que si el líder de la Federación Rusa participa, entonces Ucrania no lo hará. Veamos qué pasa", aseveró, en declaraciones citadas por la agencia Ukrinform.

En ese sentido, Zelenski corroboró que el presidente indonesio, Joko Widodo, reiteró su invitación para que concurra al encuentro, que se llevará a cabo los días 15 y el 16 de este mes en Bali.

Sin embargo, Widodo también había invitado a Putin, aunque el líder ruso todavía no confirmó su asistencia.

Según trascendió, el objetivo del mandatario indonesio es propiciar un encuentro entre Zelenski y Putin, en el marco del G20, para tratar de hallar una solución al conflicto bélico, aunque la postura del presidente ucraniano echaría por tierra esa iniciativa.

El G20 está integrado por Alemania, Arabia Saudí, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Rusia, Reino Unido, Sudáfrica, Turquía y la Unión Europea (UE).



DRONES IRANÍES

Irán reconoció por primera vez que había suministrado drones a Moscú, pero dijo que fueron enviados antes de la guerra en Ucrania, donde Rusia utilizó dichos elementos para atacar centrales eléctricas e infraestructuras civiles.

El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Hossein Amirabdollahian, indicó que se había suministrado un "pequeño número" de drones a Rusia "unos meses antes" de que las fuerzas de Moscú invadieran Ucrania el 24 de febrero.

En la respuesta más detallada de Irán hasta la fecha, Amirabdollahian negó que Teherán siguiera suministrando drones a Moscú.

"El alboroto hecho por algunos países occidentales de que Irán proporcionó misiles y aviones no tripulados a Rusia para ayudar a la guerra en Ucrania es completamente errónea", dijo Amirabdollahian, según lo citó la agencia oficial de noticias IRNA.

"La parte de los aviones no tripulados es cierta y proporcionamos a Rusia un pequeño número de aviones no tripulados meses antes de la guerra en Ucrania", indicó.

En las últimas semanas, Ucrania denunció un aumento de los ataques con aviones no tripulados contra infraestructuras civiles, en particular centrales eléctricas y presas, utilizando aviones no tripulados Shahed-136 de fabricación iraní

Dos funcionarios y dos diplomáticos iraníes de alto rango declararon que Irán había prometido proporcionar a Rusia misiles tierra-tierra, además de más aviones no tripulados.