¿Cuántos quisiéramos vivir entre risas, alegrías y carcajadas? Dicen por ahí que lo más sano es el humor y la gracia, las cosas que nos recuerdan que la vida es más que una rutina, el trabajo y las obligaciones. Pero que difícil se hace, a veces, encontrar esos momentos. Por lo general, olvidamos que reír es esencial: se demostró científicamente que el córtex cerebral libera impulsos eléctricos un segundo después de comenzar a reír, expulsando de nuestro organismo la energía negativa.

Además, existe hasta una terapia especial llamada risoterapia, una forma de aprender a ver las cosas desde el lado positivo para poder sacar el mayor fruto a la vida y al trabajo, además de una manera sencilla de mejorar la salud, a través de emociones placenteras.

Cada vez que pensamos en esto, se nos viene a la mente una figura esencial del humor... ¿Quién más que un payaso para hacernos reír a carcajadas sin pensar en nada más?

Justamente ayer, 5 de noviembre, fue el Día Internacional del Payaso, que se celebra en conmemoración del nacimiento del español Emilio Alberto Aragón, quien encarnó al famoso payaso conocido como “Miliki”. Junto a sus hermanos, Gaby y Fofó, fueron los “Superpayasos de la tele”. Sus apariciones en pantalla trasladaron la magia del circo a España y toda América, donde desarrollaron la mayor parte de su carrera. Actualmente, algunas de sus canciones más reconocidas siguen siendo editadas y presentadas para los mas chicos, como “Hola don Pepito, hola don José”, “La gallina Turuleca” o “Susanita tiene un ratón”.

A fines de 1970, Gaby, Fofó y Milik desembarcaron en la Argentina. Debutaron en Canal 13, con el programa “El zapato roto”. Sin embargo, su popularidad fue tal que el grupo pasó a tener su propio programa, de dos temporadas, llamado “El show de Gaby, Fofó y Miliki”. Para ese momento, se sumó al grupo Alfonso Aragón Sac, reconocido como “Fofito”, uno de los hijos de Fofó.

Tras 27 años en tierras americanas, en 1973, regresaron a España para grabar trece programas de “Había una vez el circo”, que alcanzó el primer lugar de audiencias.

Miliki, con su incansable actividad, logró que aquellos niños de los setenta no se olvidaran de la gallina Turuleca, de don Pepito y don José, del coche de papá o de Susanita y su ratón gracias al disco “A mis niños de 30 años”, que consiguió cinco discos de platino y un Grammy Latino, galardón que volvió a recibir en el año 2000 por “¿Como están ustedes?”. Posteriormente, y a petición popular, publicó “A mis niños de 40″.

Convencido de que hay que reírse para seguir vivos, incluso en los momentos en que menos razones hay para hacerlo, hasta los últimos meses de su vida quiso estar en contacto con el público y lo hizo con la publicación de una novela, “Mientras duermen los murciélagos”, en la que evocaba el mundo del circo y una época de esplendor que parece acabada.

Pero esto no termina acá. En Rafaela, "Los Napia", compañía dedicada al teatro clown para toda la familia, divulga el oficio del payaso hoy en día y tienen una gran respuesta por parte de la comunidad; no importa dónde estén, siempre hay 'napiamiguitos' que van a verlos. Llenan plazas, escuelas, eventos, y los niños (aunque padres y madres también) son sus mayores fanáticos. Con gran vocación y pasión por lo que hacen, demuestran que reírse es más fácil de lo que se piensa. Quienes tuvieron la oportunidad de ver algunos de sus espectáculos descubren un mundo inmenso, donde hay sorpresas, momentos emotivos y mucha diversión. Hace tan solo un mes estuvieron en la Expo Rural, donde deslumbraron a todos con su talento y despliegue; fue uno de los eventos infantiles con más convocatoria.

Esta compañía le hizo honor al día transmitiendo lo que significa para ellos ser payasos y lo que logran en los más chicos. "Quedarnos después del show, por más de media hora, sacándonos fotos, charlando y recibiendo el reconocimiento de cada Napiamiguito, de cada Napiamiguita, renueva la energía de estos más de cuatro años de sueños compartidos por la Compañía. Se hacen eco en el aire las palabras del gran Pepe Fanto ¡Se puede ser profeta en tu tierra! con talento, con esfuerzo, compromiso y respeto por el público, hoy, nos llena de orgullo ser Los Napia", dijeron para este medio.