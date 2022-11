Santa Fe Capacita: 20 personas culminaron la formación en Operación de Logística

El programa Santa Fe Capacita tiene como objetivos lograr el fortalecimiento de la trayectoria formativa, mejorar las condiciones en que se realiza el trabajo, la adquisición de competencias laborales, el desarrollo de aptitudes, conocimientos y habilidades útiles para desempeñarse en espacios laborales.

Santa Fe Capacita, intenta además promover la articulación y cooperación entre el sector público y privado, con el propósito de avanzar en los objetivos planteados en cada una de las líneas de acción y brindar respuestas concretas y eficientes a las diversas problemáticas que se pudieren presentar, especialmente aquellas que afectan a determinados colectivos con dificultades de acceso al mercado laboral.

En esta oportunidad, después de tres meses de cursado, 20 personas finalizaron la formación en Operación de Logística. La misma se llevó adelante articuladamente entre la Municipalidad de Rafaela, el Gobierno provincial a través de su programa Santa Fe Capacita y la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Rafaela (UTN-FRRa).



El CIERRE

El coordinador de Empleo, Juan Ignacio Ruggia, contó: “Este curso de Operador y Operadora de Logística nace por el pedido de las empresas de la ciudad. En las búsquedas laborales que nosotros vemos día a día en la Oficina, notábamos que es un perfil muy buscado y en el que muchas veces quedaba vacante esa búsqueda por no haber recursos humanos formados”. “Entonces, a través del programa Santa Fe Capacita del Ministerio de Trabajo de la Provincia, de la Municipalidad de Rafaela y de la Universidad Tecnológica Nacional sede Rafaela, que viene trabajando estas temáticas hace mucho tiempo, lo pusimos en marcha y hoy pudieron culminarlo 20 personas”; sumó Ruggia. El funcionario resaltó que “gran cantidad de quienes hoy finalizaron esta formación son mujeres. Esto nos pone muy contentos ya que entendemos que el problema del desempleo afecta mayormente a ellas”. “Fue un cierre muy emotivo. Nos contaron cómo fueron llevando adelante este curso, escuchamos a quienes han conseguido trabajo relacionado a estos temas y también cómo han puesto en valor todo lo aprendido en la vida diaria. A nosotros estos cierres nos ayudan y nos dan fuerza para redoblar la apuesta: seguir trabajando articuladamente con el sector universitario de la ciudad y sobre todo, generar oportunidades para que las personas que están buscando trabajo, puedan encontrarlo”; concluyó.



SATISFACCIÓN

Seguidamente, Hernán Leonardi, docente de la carrera de Logística Industrial y encargado de dictar el primer módulo del curso referido a Logística de Almacenes, manifestó: “Lo que más satisfacción me dio fue la respuesta del alumnado participante. Realmente me han sorprendido respecto del compromiso que pusieron en tratar de seguir el curso en tiempo y forma, hacer los trabajos, asistir a clases y responder, en todo momento, de manera positiva”.



ARTICULACIÓN

Por otro lado,Paola Quagliotti, secretaria de Extensión Universitaria de UTN Facultad Regional Rafaela, expresó: “Esta es la primera experiencia que hacemos junto a la Oficina de Empleo de la Municipalidad de Rafaela en un curso de larga duración, ya que fueron casi tres meses”. “Tuvimos un cierre muy emotivo con mujeres y hombres contando su experiencia dentro del aula en esta formación. Así que satisfechos en todos los sentidos y muy conformes como para poder continuar el año que viene haciendo nuevos cursos con esta metodología”; agregó Paola.



EXPERIENCIA

Por último, Daiana Ulman, alumna del curso, comentó: “El curso fue muy productivo y excelentemente conformado. Los conceptos fueron súper claros y el lenguaje que se utilizó, los profesores, el trato entre compañeros y docentes y el feedback que se dio, fueron excelentes”. “Sin duda recomendaría el curso porque se manejan contenidos de nivel universitario. Son conocimientos que no se adquieren en cualquier lugar. Es para todas las edades ya que es algo muy fácil de aprender y se puede aplicar tanto en la vida cotidiana como en el trabajo”; sumó.