Preso por delitos sexuales y lesiones a su pareja

Un hombre de 27 años que es investigado como autor de delitos sexuales, amenazas y lesiones en perjuicio de una mujer que era su pareja cometidos en tres localidades del departamento Castellanos en las que convivieron -Santa Clara de Saguier, Frontera y Josefina-, quedó en prisión preventiva.

La medida cautelar fue solicitada por la fiscal Ángela Capitanio –quien está a cargo de la investigación– e impuesta por el juez Javier Bottero en una audiencia que se desarrolló en los tribunales de Rafaela.

El magistrado resolvió de forma oral en la audiencia y dispuso que la cautelar privativa de la libertad sea por el plazo de tramitación del proceso.



RIESGOS

PROCESALES

Al momento de fundamentar el pedido de prisión preventiva, Capitanio argumentó que “los hechos que se le atribuyeron al hombre investigado fueron cometidos en el marco de un claro contexto de violencia de género, en el que se evidencia una desigualdad de poder entre las partes”.

“El juez consideró que existe probabilidad de que el imputado sea autor de los hechos que se le endilgaron”, trajo a colación Capitanio y puntualizó que, “en relación a la pena en expectativa, el magistrado advirtió que solo el hecho de abuso sexual tiene un mínimo de seis años de prisión, por lo que no podría ser de cumplimiento condicional”.

Capitanio también indicó que “Bottero consideró que existen riesgos procesales en virtud de las posibles influencias que podría ejercer el imputado en la víctima” y concluyó que “el juez entendió que las medidas alternativas a la prisión preventiva propuestas por la Defensa no eran idóneas”.



SIETE AÑOS

Capitanio relató en la audiencia que “el imputado –de iniciales LRL– venía cometiendo los ilícitos desde hace siete años aproximadamente”.

En tal sentido, precisó que “mediante el uso de la fuerza, en reiteradas ocasiones y en distintos momentos del día, abusó sexualmente de su pareja en diferentes viviendas en las que convivieron en Santa Clara de Saguier, Frontera y Josefina”.

“La violencia ejercida al abusar sexualmente de la mujer consistía en la aplicación de puntapiés, puñetes y cachetadas, además de quitarle la ropa por la fuerza”, relató la representante del MPA.



AMENAZAS

“En una fecha indeterminada pero ubicable entre 2019 y 2020, en una vivienda de la ciudad de San Francisco (Córdoba), el imputado le dijo a la mujer que se iba a matar si terminaba la relación entre ellos y le exhibió una cuchilla de manera amenazante”, informó Capitanio. “En esa oportunidad, también apuntó la cuchilla hacia la hija menor de edad de su pareja”, agregó.

La fiscal remarcó también que, “en agosto de este año, época en la que se habían mudado a zona rural de Josefina, la mujer se retiró del galpón donde convivían e inmediatamente el imputado la llamó por teléfono y le manifestó que si no volvía a la casa, prendería fuego al inmueble con ella y todas las cosas adentro”.

Capitanio brindó detalles de otro hecho ocurrido en el mismo lugar, pero entre el 15 y el 23 del mes pasado. “Luego de una discusión que mantuvo con la mujer, el imputado agarró un cuchillo y amagó con quitarse la vida. Luego se colocó un cuchillo en el pecho y le pidió a su pareja que sea ella quien lo mate”, expuso.



LESIONES Y PRIVACIÓN

DE LA LIBERTAD

Por último, Capitanio señaló que “entre las 23:00 del pasado 19 de octubre y las 2:00 del día siguiente, en zona rural de Josefina, el imputado agredió físicamente a su pareja con golpes de puño y puntapiés en la cabeza, lo que le causó la pérdida de conocimiento y lesiones en la boca y en la sien”.

“Cuando pudo recuperarse, la mujer intentó escapar del galpón en el que estaban, pero el imputado se lo impidió. Volvió a agredirla físicamente y trabó el portón de salida con una madera. Finalmente, el hombre investigado le dijo a la mujer que no le contara a nadie lo ocurrido y que, si lo hacía, la seguiría golpeando”, afirmó la fiscal.



CALIFICACIÓN

PENAL

Al hombre de 27 años se le atribuyó la autoría de los delitos de abuso sexual con acceso carnal continuado; amenazas coactivas (dos hechos); amenaza calificada; lesiones leves dolosas calificadas (por el vínculo) y privación ilegítima de la libertad agravada.