Distinción para la Liga Rafaelina

El último miércoles por la noche, en los salones del Puerto de la capital provincial, se realizó la Fiesta del Deporte de Santa Fe, evento que contó con destacadas presencias como el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia; el secretario General de la Conmebol, Nery Alberto Pumpido; el ex presidente de Bolivia, Evo Morales; los ex boxeadores Marcos "El Chino" Maidana y Julio César Vásquez; los presidentes de Colón (Vignatti), Patronato de Paraná campeón de la Copa Argentina (Lenzi), Rosario Central (Carloni) y Newell’s Old Boys de Rosario (Astore), entre otros.

Junto a todas estas personalidades, el presidente de Liga Rafaelina de Fútbol, Fabián Zbrun recibió, de parte de las autoridades una distinción por los 100 años de la entidad madre del fútbol doméstico. "Un reconocimiento muy importante y todo un orgullo en una verdadera velada deportiva de la provincia de Santa Fe", indicaron desde LRF.