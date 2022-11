Lo Celso y un último estudio

El lunes será el día en el que se determinará si finalmente el volante rosarino será o no de la partida en Qatar 2022.

El Tottenham, dueño del pase, quiere que el jugador pase por el quirófano, decisión que casi con seguridad lo dejaría sin chances de llegar al mundial.

Lo Celso quiere agotar las posibilidades de realizar un tratamiento no invasivo que le dé la chance de poder estar en la cita mundialista.

Lo cierto es que el lunes, con los últimos estudios, se definirá finalmente si el volante del Villarreal, imposible de reemplazar para Scaloni. estará o no dentro de la lista definitiva.