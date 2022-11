Los animales sueltos ocupan las principales tareas de la seguridad rural

El pasado jueves se volvió a reunir la Mesa de Coordinación de Seguridad Rural en el Salón Centenario de la Sociedad Rural de Rafaela. Norma Bessone como miembro de la institución anfitriona recibió al Jefe y Subjefe de la Unidad Regional V de la Policía de Santa Fe, José Carruega y Víctor Rivero, al titular del Destacamento N° 36 de Los Pumas, Alejandro Rosetani; al Director de la Guardia Urbana Rafaelina, Gabriel Fernández; al Secretario de Prevención en Seguridad de la Municipalidad de Rafaela, Maximiliano Postovit, al Subsecretario de Salud, Diego Lanzotti; y por parte del Ministerio Público de la Acusación, la fiscal Fabiana Bertero y al Subsecretario de Persecución Penal, Juan Pablo Oggero. También participaron productores agropecuarios y un representante del Senasa.

En lo que se marca como una evolución de los problemas de inseguridad rural en la región, – en el comienzo de estos encuentros se trataban casos de mayor violencia y dimensión como abigeato con importante número de animales- fue mejorando la situación, incluso con la gestión de la instalación del Destacamento de la Guardia Rural «Los Pumas» en Bella Italia, desde donde se le da cobertura a esa localidad, Rafaela, Felicia, Nuevo Torino, Aurelia, Susana, Presidente Roca y Lehmann.

En este encuentro se trató la problemática de los animales sueltos en la ciudad y en los ámbitos rurales. Más allá de la conocida situación de los perros callejeros que abundan, se mencionaron los casos de unos 240 caballos, de los cuales el 40 por ciento están identificados de forma indirecta, asimismo de cerdos y animales de granja. En relación a esto se reclamó el cumplimiento de la Ordenanza que requiere la identificación de cada ejemplar en 72 horas para proceder a sanciones o acciones de responsabilidad.

El titular de Salud , Dr. Lanzotti, reconoció que ahora se está procediendo a la delimitación de dos corrales en terrenos municipales para poder contener a los animales que se secuestran en la vía pública y que son denunciados por los propios productores del periurbano o vecinos, que los encuentran en sus propiedades, afectándolos. En un proceso de licitación que tiene un presupuesto de ocho millones de pesos para su acondicionamiento, se estima para el año próximo la habilitación de estos lugares de tránsito, principalmente destinados a caballos. De presentarse los propietarios de los ejemplares , se podría disponer de ellos para la venta.

José Carruega solicitó que Los Pumas puedan tener acceso a elementos específicos necesarios para las tareas tales como lazo, bozal, jaulas, e incluso mejorar los medios de transporte. “Necesitamos contar con más recursos humanos y herramientas”, señaló el responsable del destacamento de Bella Italia. Además de necesitar elementos adecuados para tareas con animales, precisan la adecuación del establecimiento para almacenarlos, e incluso disponer de un segundo móvil para poder cumplir de mejor manera con el patrullaje de todo el territorio a cargo.

Desde la Policía de la Provincia, se destacó la misma problemática, sobre todo porque no son tareas que les competen a sus efectivos, a pesar de haberse atendido tres casos de abigeato en agosto, dos en septiembre y tres en octubre, todos delitos menores de faena de un animal. Desde la producción se reclamó que el Municipio trabaje en la información y concientización sobre cuestiones de tenencia responsable y sanidad animal, aunque se destacó que en la mayoría de los casos existe una situación de costumbre, un tema cultural en cuanto a la irregularidad de la tenencia.

Desde el MPA se reforzó el cumplimiento de las instancias legales, al importancia de la realización de las denuncias y la legislación vigente para atender problemáticas vigentes sobre la tenencia de ganado y sus responsabilidades que no sólo pueden afectar a la propiedad privada, sino también a la vida de las personas. Agilizar los procedimientos, disponer de recursos y de herramientas adecuados para cumplir con las tareas se convirtió en una instancia fundamental para lograr los objetivos.

El encuentro terminó con el compromiso desde el sector productivo para gestionar ante las autoridades provinciales y desde cada uno de los actores implicados en la búsqueda de herramientas logísticas para continuar avanzando en la solución de los problemas.



DISMINUCIÓN DE

DELITOS RURALES

Una vez finalizado el encuentro, el secretario de Prevención en Seguridad, Maximiliano Postovit, comentó que “desde que comenzó la gestión en 2020 venimos manteniendo reuniones periódicas. Es una mesa de seguridad, sin embargo hoy no estamos hablando de la seguridad propiamente dicha, del delito rural como el abigeato y demás”. “A partir de que se gestionó a través de esta mesa el nuevo destacamento en Bella Italia, los productores y la Sociedad Rural nos han hecho saber que ese tipo de delito ha disminuido notablemente en la zona que comprende Rafaela, Susana, Bella Italia, Aurelia, Lehmann, Roca. Son buenas noticias”, dijo el funcionario. En este caso, “aparecen temas relacionados a la ruralidad como los animales sueltos. Es ahí donde tuvimos la participación del Ministerio Público de la Acusación. Esto es una señal de que queremos seguir trabajando con el tema de las denuncias y cómo son los pasos a seguir para activar los protocolos”. “Fue una reunión en donde operativamente buscamos un protocolo de acción entre la Policía, la Guardia Rural Los Pumas, la Subsecretaría de Salud y los demás actores que se requieran”, finalizó Postovit.