Reunión con inversores para promover el acceso al mercado de productos santafesinos

El gobernador de la provincia, Omar Perotti, comenzó en el Centro de Promoción y Consulado General de Argentina en Nueva York una intensa agenda de trabajo que desarrollará durante los próximos días en esa ciudad.

Durante la primera jornada fue recibido por el Cónsul Argentino en Nueva York, Embajador Santiago Villalba, y mantuvo reuniones de trabajo con representantes de la comunidad empresarial e inversora radicada en la ciudad. En este marco, se reunió con Sebastián Vargas, director de Estrategias de Deuda para América Latina del Banco Barclays; y con Andrés Angelani, CEO de Cognizant-Softvision empresa de tecnología que emplea a más de 2.500 personas en todo el mundo y cuya capitalización en la bolsa de Nasdaq es de USD 32.400 millones. Del encuentro también participaron importadores de productos argentinos y representantes de la comunidad argentina radicada en Estados Unidos.

En el encuentro, Perotti insistió en la necesidad de fortalecer la exportación de carnes santafesinas al mercado estadounidense y de posicionar cortes de alto valor, ampliando también la cantidad de frigoríficos autorizados para el ingreso a dicho mercado. En lo que respecta a lácteos, el gobernador insistió en promover la exportación de dichos productos, mercado que se recuperó en 2021 tras tres años en los cuales no se registraron ventas a EE.UU.

Adicionalmente, se conversó sobre el crecimiento del llamado “mercado de la nostalgia”, hábitos de consumo compartidos por inmigrantes en los que buscan acceder a productos argentinos. Este mercado representa una oportunidad en especial para las micro, pequeñas y medianas empresas de la provincia productoras de lácteos como de dulce de leche o alfajores.

En otro tramo de la reunión se abordó la actual situación financiera y fiscal de la provincia, destacándose la visión positiva que se tiene en Estados Unidos de la gestión del gobernador Omar Perotti, y en este aspecto se avanzó en el compromiso de concretar futuras reuniones con equipos técnicos para trabajar en posibles líneas de financiamiento para diferentes obras en el territorio santafesino.

Sobre las reuniones mantenidas, el gobernador destacó “la importancia de presentar la oferta exportable de Santa Fe, y las alternativas para ir generando instancias de promoción en los distintos sectores, y particularmente de alimentos y todo lo que tiene que ver con las empresas de base tecnológica, donde vamos a seguir el próximo año con actividades vinculadas a estos sectores”.

Junto con la presentación del Fondo SF500, el gobernador expuso el desarrollo provincial en AgTech, Fintech, Desarrollo Web y Mobile, MedTech, consultoría y diseño de sistemas informáticos, así como videojuegos. Cabe destacar el crecimiento exponencial del comercio en servicios del conocimiento con Estados Unidos. Con el Cónsul General, Perotti dialogó también sobre los argentinos radicados en la ciudad y sobre la posibilidad de extender los intercambios con universidades de la ciudad, entre ellas, City of New York, Columbia y Yale.



RELACION BILATERAL

CON ESTADOS UNIDOS

Cabe destacar que el gobernador Perotti recibió al Embajador de Estados Unidos, Marc Stanley, en agosto pasado. En dicha reunión, el representante americano enfatizó en el importante rol que tenía la provincia como proveedora de agroalimentos y de insumos metalmecánicos para la cadena de valor de la energía en el actual contexto internacional.

Según el USDA (Departamento de Agricultura de Estados Unidos) se espera un exponencial crecimiento en las importaciones de alimentos en los próximos 10 años. Asimismo, Estados Unidos es el principal mercado de exportación de la Argentina para productos basados en el conocimiento, lo que genera divisas por 7.000 millones de dólares por año.

Hoy, más de 100 empresas santafesinas exportan al mercado estadounidense y el objetivo del mandatario provincial es incrementar los flujos exportados, así como las empresas en condiciones de ingresar al mercado estadounidense.



PRÓXIMAS REUNIONES

En la gira por Estados Unidos, Perotti, también se reunirá con la Directora y Miembro del Equipo de alimentos del Departamento de Adquisiciones de las Naciones Unidas, Marie Chantal Maille, responsable de brindar servicios de cadena de suministro de calidad y asesoramiento comercial del organismo. Además, recibirá al gobernador, la Directora del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, Coco Ushiyama. El Programa Mundial de Alimentos es la organización humanitaria más grande del mundo que utiliza la asistencia alimentaria para construir un camino hacia la paz, la estabilidad y la prosperidad, para las personas que se recuperan de conflictos, desastres y el impacto del cambio climático. Por último, el gobernador Perotti mantendrá una reunión de trabajo con la Representante Permanente de la República Argentina ante las Naciones Unidas, Embajadora María del Carmen Squeff.