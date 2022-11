¿Tevez a Independiente?

BUENOS AIRES, 5 (NA). - Independiente continúa con la búsqueda de un nuevo entrenador para la temporada 2023 y entre los candidatos a ocupar el cargo, en las últimas horas surgió el nombre de Carlos Tévez, quien renunció en Rosario Central, y Fabián Doman, presidente de la entidad de Avellaneda, se ofreció a dialogar.

"Si me llama el representante de Tévez, obviamente lo escucharíamos. No lo descarto, es alguien que nos podría interesar", dijo el dirigente en declaraciones radiales.

Además, reconoció que no lo tenían como candidato y que el rumor de su posible arribo surgió desde fuera del club, sin embargo se mostró dispuesto a escuchar la propuesta deportiva que el ex futbolista tiene para ofrecer.

Por su parte, Doman admitió que están a la expectativa de lo que pase con Gustavo Quinteros, entrenador del Colo Colo: "Es sabido el interés que tenemos por él, pero sabemos que fue campeón y obviamente lo quieren retener".