Primera Nacional: se juegan las revanchas de la Semi del reducido

Gimnasia de Mendoza vs. Estudiantes de Buenos Aires e Instituto de Córdoba vs. Defensores de Belgrano jugarán este sábado; los ganadores irán por el segundo ascenso a la Liga Profesional

Este sábado se disputarán los partidos de vuelta de las semifinales del Reducido de la Primera Nacional para definir qué clubes avanzan a la definición y siguen en carrera por el segundo ascenso a la Liga Profesional. En Mendoza, Gimnasia recibirá a Estudiantes de Buenos Aires en desventaja mientras que en Córdoba el Instituto del rafaelino Lucas Bovaglio chocará ante Defensores de Belgrano en una serie que está a mano.

El primer boleto a la élite de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se lo quedó Belgrano de Córdoba, que se coronó campeón de la Primera Nacional. Su primer partido en la Liga Profesional 2023 será contra Racing en el Cilindro de Avellaneda, tal decantó el sorteo que se llevó a cabo este jueves.

El primer turno de este sábado será para Gimnasia vs Estudiantes, a las 17hs (Directv) y Pablo Dóvalo como juez principal; mientras que a las 21.10hs se enfrentarán en Alta Córdoba Instituto vs Defensores de Belgrano, con arbitraje de Andrés Merlos.

En la ida hubo una victoria y una parda, con la particularidad de que solo se marcó un gol en una instancia donde suelen darse partidos apretados. El albinegro le ganó 1 a 0 al Lobo con tanto de Facundo Castelli a los 33 minutos. En Capital Federal, el Dragón y la Gloria igualaron 0 a 0. En ese contexto, ambas llaves están abiertas y se definirán en las revanchas.

Los cordobeses tienen ventaja deportiva y si vuelven a igualar avanzarán a la final. Defensores de Belgrano viene de dar dos sorpresas en el Reducido, debido a que en octavos superó a All Boys y en cuartos eliminó a San Martín de Tucumán.

Gimnasia, que viene de quedarse con el clásico mendocino ante Independiente, tiene ventaja deportiva. Sin embargo, Estudiantes (BA), que en cuartos dejó en el camino a Estudiantes de Río Cuarto y antes derrotó a Chaco For Ever, se llevó el primer duelo por 1-0.