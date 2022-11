Parrilli reclamó investigar por supuesta vinculación a Milman

BUENOS AIRES, 5 (NA). - El senador Oscar Parrilli, del Frente de Todos, pidió que se investigue al diputado Gerardo Milman, de Juntos por el Cambio, por supuestas vinculaciones con la organización Revolución Federal, cuyos miembros se encuentran procesados por el atentado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner.

"Él (por Milman) reconoció que iba a todas las marchas de Revolución Federal, que participaba. Lo dijo en un programa", afirmó Parrilli.

En la misma línea, planteó: "Se sacaba fotos, hacía alharaca y daba declaraciones. Quiero que se investigue. A nosotros nos investigaron por muchísimo menos y no encontraron nada".

El senador de estrecho vínculo con la Vicepresidenta denunció que el diputado del PRO "tiene una actitud casi obsesiva con la seguridad de Cristina Kirchner", y expuso que Milman fue partícipe de la orden de la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en 2017, cuando en sintonía con Mauricio Macri redujo la custodia presidencial a la ex mandataria.

Asimismo, cuestionó a los jueces Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi a los que acusó de tener la voluntad de entorpecer la investigación y beneficiar a los amigos de Macri.

"Estoy absolutamente convencido de la actitud de Bruglia, Bertuzzi y Llorens de evitar la investigación, ordenan que no se siga esa investigación, y ponerle límites a la jueza Capuchetti para que no vaya por esa línea. Como argentinos tenemos el derecho a conocer si ese acto terrorista del atentado a Cristina tiene relaciones políticas y económicas con sectores ligados al PRO. Eso es lo que queremos averiguar y queremos que se investigue", planteó.