Formación confirmada sin Rubiolo entre los 23

Con tres modificaciones en relación al último partido en Durban por el Rugby Championship, y la presencia de Marcos Kremer (se redujo su sanción), Los Pumas tienen todo listo para comenzar la ventana de noviembre ante Inglaterra, este domingo desde las 11:15 hs en Londres.

Thomas Gallo, Julián Montoya y Francisco Gómez Kodela en la primera línea, en tanto que Matías Alemanno y Tomás Lavanini serán los segundas líneas. A su vez, Juan Martín González, Marcos Kremer y Pablo Matera, completan el pack de forwards.

Por el lado de los backs, Gonzalo Bertranou y Santiago Carreras conforman la conducción como medio scrum y apertura respectivamente y Jerónimo de La Fuente – Matías Moroni será la pareja de centros. Por su parte, Emiliano Boffelli y Mateo Carreras jugarán como wingers y Juan Cruz Mallía como fullback.

El equipo de Los Pumas ante Inglaterra: 1- Thomas Gallo, 2- Julián Montoya (C), 3- Francisco Gómez Kodela, 4- Matías Alemanno, 5- Tomás Lavanini, 6- Juan Martín González, 7- Marcos Kremer, 8- Pablo Matera, 9- Gonzalo Bertranou, 10- Santiago Carreras, 11- Emiliano Boffelli, 12- Jerónimo de la Fuente, 13-Matías Moroni, 14- Mateo Carreras, 15- Juan Cruz Mallía.

Suplentes: 16- Ignacio Ruiz, 17- Nahuel Tetaz Chaparro, 18- Eduardo Bello, 19- Lucas Paulos, 20- Facundo Isa, 21- Eliseo Morales, 22- Tomás Albornoz y 23- Matías Orlando. En esta oportunidad, el juvenil rafaelino Pedro Rubiolo no fue convocado entre los 23 y esperará una oportunidad para los otros dos encuentros de la gira.



LA FORMACION LOCAL

El seleccionado de Inglaterra confirmó el equipo con el que jugará el test ante Argentina el domingo próximo en Londres, con la presencia del capitán Owen Farrel, actuando como centro y el debut de Alex Coles en la segunda línea. Farrell estaba en duda a causa de contusión en la cabeza que sufrió con Saracens en la Champioship inglesa pero, finalmente, el entrenador australiano Eddie Jones podrá contar con él.

La formación completa: Freddie Steward; Jack Nowell, Manu Tuilagi, Owen Farrell y Joe Cokanasiga; Marcus Smith y Ben Youngs; Ellis Genge, Luke Cowan-Dickie y Kyle Sinckler; Alex Coles y Jonny Hill; Maro Itoje, Tom Curry y Billy Vunipola.

Serán suplentes Jack Singleton, Mako Vunipola, Joe Heyes, David Ribbans, Sam Simmonds, Jack Willis, Jack van Poortvliet y Henry.



BUEN DEBUT DEL SEVEN

El seleccionado argentino de seven, Los Pumas 7s, goleó a Canadá por 36 a 0 (PT 26-0) en cotejo por el Grupo D del torneo de Hong Kong, que inicia el circuito 2022/23 organizado por la World Rugby (WR).Argentina, conducido por Santiago Gómez Cora, superó a Canadá con tries de Marcos Moneta (2), Luciano González, Matías Osadczuk, Agustín Fraga y Tomás Lizazu, con tres conversiones de Santiago Vera Feld.