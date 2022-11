Los museos celebran a Tutankamón y su gran impacto en la cultura pop

El universo museístico rinde homenaje a uno de los descubrimientos arqueológicos más famosos del mundo, a través de la exposición online de la plataforma Google Arts&Culture, que invita a explorar su historia a través de una galería de imágenes por el antiguo Egipto, o de la muestra física "Tutankamón: Excavando el archivo", hasta el 5 de febrero de 2023 en la Biblioteca Bodleiana de la Universidad de Oxford.



REGRESO AL PASADO

Es el año 1922 y estamos en la ciudad egipcia de Tebas. El afamado arqueólogo Howard Carter sostiene una cerilla titilante en la oscuridad. A su lado, su mecenas lord Carnarvon. Están varios metros bajo las arenas del desierto, a la entrada de la tumba de Tutankamón, el faraón niño. Un aire cálido, atrapado durante miles de años, se escapa por la vieja puerta", así comienza el relato de la exposición online "La maldición del faraón Tutankamón", que se puede recorrer en artsandculture.google.com, donde digitalizaron obras de 2000 museos e instituciones culturales del mundo.

Fotos antiguas, en blanco y negro, de las excavaciones originales, e imágenes en color que dan cuenta de lo esplendoroso de la tumba que se halló en gran parte intacta, y algunas piezas de museo dan forma al recorrido virtual.

Luego de años de búsqueda, cuando encontraron la tumba mejor conservada del Valle de los Reyes, en Luxor, esto fue lo que escribió Carter: "Cuando mis ojos se acostumbraron a la luz, los detalles del interior de la habitación emergieron lentamente de las tinieblas: animales extraños, estatuas y oro. Por todas partes el brillo del oro. Por un momento, que debió parecer eterno a los otros que estaban esperando, quedé aturdido por la sorpresa. Cuando Lord Carnavon preguntó ansiosamente '¿Puede ver algo?', todo lo que pude hacer fue decir 'Sí, cosas maravillosas'".



EXPOSICIONES

A la recorrida online, que se completa con objetos del British Museum y el archivo fotográfico de la revista Life, se suma la exposición "Tutankamón: excavando el archivo", disponible hasta el 28 de febrero de 2023 en las Bibliotecas Bodleianas, el mayor sistema de bibliotecas universitarias del Reino Unido, que dependen de la Universidad de Oxford.

Fotografías, cartas, planos, dibujos y diarios de un archivo creado por los excavadores y presentado después de la muerte de Carter al Instituto Griffith conforman el itinerario emplazado en la Weston Library.

"La documentación original excavación nunca se había presentado en una visión general tan completa, un relato vívido, de primera mano, del descubrimiento y el meticuloso trabajo que supuso su documentación y conservación", explican desde la Biblioteca.

Allí se puede ver el diario de bolsillo original de Carter y también el de Minnie Burton, esposa del fotógrafo Harry Burton, quien también cobró fama por sus imágenes de aquel momento. La exposición otorga un primer plano a los participantes egipcios y sus relatos sobre el hallazgo de esta tumba de 3.000 años de antigüedad.

"La excavación no fue llevada a cabo por un solitario y heroico arqueólogo inglés, sino por los miembros del equipo egipcio, que tan a menudo han sido ignorados y excluidos de la historia. Esperamos que la exposición contextualice, interrogue y critique el famoso descubrimiento que conmemora", declaró el egiptólogo Richard Bruce Parkinson, cocurador de la muestra con Daniela Rosenow.

El faraón más famoso del mundo, quien subió al trono a los nueve años y gobernó hasta su muerte a los 19, ha fascinado a generaciones y ha logrado conquistar la cultura pop. Así lo explica la historiadora Christina Riggs en su libro "Treasured: How Tutankhamun Shaped a Century" (Atesorado: cómo Tutankamón dio forma a un siglo), donde ofrece un audaz enfoque a la historia del joven faraón cuya tumba y tesoros "tienen tanto que decir sobre nuestro mundo y el suyo", explica.

Riggs se centra en la excavación de la tumba de Tutankamón en el Egipto de los años 20, en su impacto y en sus múltiples legados. La popularidad del faraón adolescente -sin parangón con ninguna otra figura del antiguo Egipto- se trasladó en 1922 -de la noche a la mañana- al estilo del Nilo, en telas con flores de loto y esfinges o vestidos con piedras tipo preciosas; a pulseras que imitaban jeroglíficos; brazaletes de serpientes que se enrollan en los brazos; delineadores de ojos; las puertas de los ascensores del edificio Chrysler de Nueva York; la canción de jazz "Old King Tut", estrenada en 1923, o la novela "El beso del faraón", de Richard Goyne. El mundo del cine reservó en su honor una filmografía que componen títulos como "La momia".

La expectativa está puesta ahora en la demorada apertura del Gran Museo Egipcio (GEM) de El Cairo, que planea inaugurar en 2023 con mas de 5.000 tesoros. La luciente máscara mortuoria de oro macizo y todo el ajuar funerario del faraón serán eje del futuro museo: "La primera vez en la historia que se expongan esas 5.398 piezas en un solo museo", se lee en la web grandegyptianmuseum.org.

Situado en las afueras de El Cairo, en la meseta de Giza y al lado de las famosas pirámides, el Gran Museo Egipcio, con 45.000 metros cuadrados, será el mayor del mundo y albergará más de 100.000 objetos de la civilización faraónica de Egipto, incluidos los tesoros que por años atiborraron la tumba de Tutankamón. En el Valle de los Reyes, solo queda la momia del pequeño rey y el sarcófago tallado en un solo bloque de piedra cuarcita, que por su peso nunca podrá ser movido de allí. TÉLAM