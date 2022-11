Estados Unidos enviará mayor apoyo a Ucrania

KIEV, Ucrania, 5 (Reuters). - El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, viajó por sorpresa ayer a la capital de Ucrania, donde se reunió con el presidente del país, Volodimir Zelensky, y otros altos funcionarios.

Así lo informó la portavoz de Seguridad Nacional, Adrienne Watson, en un comunicado en el que detalló que, junto a Zelensky, el funcionario estadounidense se reunió con el jefe de la oficina de la Presidencia, Andrei Yermak, y el ministro de Defensa, Oleksei Reznikov, entre otros.

En Kiev, Sullivan trasladó a los representantes ucranianos el respaldo continuado de Estados Unidos a Ucrania en la defensa de su soberanía e integridad territorial; y aprovechó para ahondar en los detalles del nuevo paquete de ayuda militar, valorado en unos 400 millones de dólares.

Finalmente, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca aseguró a los máximos representantes ucranianos que Washington continuará brindando asistencia tanto económica como humanitaria, a la par que redoblará sus esfuerzos para que Rusia "rinda cuentas".



REVÉS DE PUTIN

El presidente ruso, Vladímir Putin, se enfrenta a otra humillante derrota luego de que sus fuerzas abandonaran sus posiciones en la ciudad de Kherson, según informan funcionarios occidentales.

Los comandantes rusos huyeron de la ciudad que habían capturado durante los primeros días de la invasión, dejando a los reclutas "desmoralizados y sin líderes" para hacer frente al avance ucraniano. Los analistas prevén una victoria de los defensores para finales de año, de acuerdo a información obtenida por The Times.

Kherson es la última ciudad ocupada por Rusia en la orilla occidental del Dnipro, el río que divide a Ucrania. Funcionarios occidentales afirmaron que sería "imposible" para Putin mantener una presencia militar al otro lado del río si Kherson cayera.

La toma de la ciudad fue la primera gran victoria rusa tras la invasión de febrero, cuando las tropas irrumpieron desde Crimea en un rápido avance.

Sin embargo, con la llegada del invierno boreal, los generales rusos parecen haber decidido abandonar su posición en la orilla occidental del Dnipro y concentrarse en fortificar sus puestos en la orilla oriental.

"Han decidido que no vale la pena luchar por Kherson, pero esa barrera defensiva natural del río es muy valiosa para ellos", declaró un oficial occidental a The Times.

Hay síntomas de una posible retirada, pero Ucrania desconfía de ellos porque provienen de fuentes también rusas, lo que podría esconder una trampa de Putin.

Si bien circularon en diversas redes sociales fotos del principal edificio administrativo de la ciudad de Kherson sin la bandera rusa, Kiev no les dio crédito.

Natalia Humeniuk, vocera militar del sur de Ucrania, alertó: "Podría ser una provocación particular, con el fin de crear la impresión de que los asentamientos están abandonados, que es seguro entrar en ellos, mientras se preparan para las batallas callejeras", dijo la funcionaria.

Las líneas de suministro rusas, que ya estaban muy deterioradas, sufrieron un nuevo golpe esta semana cuando un puente de pontones situado a unos nueve kilómetros de Kherson resultó dañado. Las imágenes publicadas en Internet sugieren que los lanzadores de cohetes estadounidenses Himars dispararon seis misiles contra el puente.