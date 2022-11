El ministro destacó su gestión y la de su equipo de Economía

BUENOS AIRES, 5 (NA). - El ministro de Economía, Sergio Massa, afirmó que con el equipo económico que encabeza le ganó "a la incertidumbre" y estabilizó "la macreconomía", al tiempo que sostuvo que "el desafío es poder pensar en forma paralela en planes de desarrollo a mediano y largo plazo".

De esta forma, Massa buscó resaltar los logros de su gestión en momentos en que la cotización del dólar se mantiene en torno a los $290, otorgando cierta estabilidad cambiaria mientras busca alternativas para contener la inflación.

"Le ganamos a la incertidumbre y estabilizamos nuestros fundamentos macroeconómicos y ahora tenemos que pensar en el mediano y largo plazo", afirmó el funcionario.

Massa habló durante el acto de lanzamiento de la construcción del electroducto ALIPIBA II y la interconexión con la ciudad de Villa la Angostura, proyecto que demandará una inversión de US$ 75 millones y 48 meses de trabajo.

Las obras que se prevén ejecutar beneficiarán a una población estimada de 160.000 habitantes y mejorará la infraestructura energética que abastece a Bariloche y Villa la Angostura, dos de los principales destinos turísticos de la Patagonia.

El financiamiento de la obra será a través de fondos nacionales y la licitación será lanzada el mes próximo.

El acto se realizó en la ciudad de Bariloche y Massa estuvo acompañado por la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, su par de Neuquén, Omar Gutiérrez; el intendente de Bariloche, Gustavo Gennuso y la secretaria de Energía, Flavia Royón.

Royón destacó que "esta obra estaba primera en la lista del Plan Federal 3" y que dada su importancia, se decidió "adelantar los tiempos y será licitada el mes próximo".

La obra proyectada permitirá dejar de usar las centrales térmicas actualmente en funcionamiento a través de combustibles fósiles, que generan contaminación en las localidades cercanas y en los parques nacionales.

La propuesta incluye el nuevo electroducto ALIPIBA II y el refuerzo de la capacidad de transporte de ALIPIBA I. La inversión prevista es de US$ 75 millones y el plazo de ejecución es de 48 meses.

La obra ALIPIBA II completa la interconexión de Villa La Angostura al SADI y por otra parte se amplía la capacidad de transporte tanto para esa localidad como para Pilcaniyeu y Bariloche, en Río Negro.

La intención es hacer frente al crecimiento de la demanda demográfica y de turismo, además del asentamiento de nuevas empresas.

El proyecto contempla la construcción de líneas de alta tensión de 132kV entre Alicurá y Dina Huapi (108 kilómetros), Dina Huapi - El Cruce en Neuquén (7 km.) y desde Dina Huapi hasta Bariloche (20 km.), una estación transformadora de 132kV en Dina Huapi y la ampliación de campos de salida en 132kV en la ET Bariloche y la ET Alicurá.

En tanto, el refuerzo de la capacidad de transporte de ALIPIBA I permitiría solventar el incremento de la demanda mientras dure la construcción del segundo electroducto, instalando 30 MVAr de compensación capacitiva shunt en 33kV en la ET Bariloche.