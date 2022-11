Inesperado enfrentamiento entre radicales y socialistas por pliegos de jueces comunitarios

Por Darío Schueri



(Desde Santa Fe). - Los pliegos enviados por el Poder Ejecutivo provincial a la Legislatura para cubrir vacantes en los juzgados comunitarios de distintas localidades santafesinas abrió un inédito enfrentamiento entre el radicalismo y el socialismo en la sesión de este jueves en la Cámara de Diputados. Mientras tanto, el peronismo se reservó las butacas pullmann para ver una obra de deslealtades e intrigas que ayudó a guionar.

Ya en la tarde, el senador provincial Lisandro Enrico y el diputado Juan Cruz Cándido -ambos radicales- compartieron en Twitter un texto que encendió la mecha. "Lo que ocurre con las ternas para cubrir los cargos de Jueces Comunitarios de Pequeñas Causas elevadas por el Gobernador (Omar) Perotti a la Legislatura es escandaloso: de 36 pliegos remitidos, en solo 7 casos se respeta el orden del puntaje de oposición", denunciaron. Y después pidieron explicaciones. "Estamos ante un contubernio que no nos extraña viniendo de un gobierno que acumula sospechas y denuncias penales, pero que sorprende y requiere explicaciones por parte de sectores del Partido Socialista a la ciudadanía y a su propia historia: Miguel Lifschitz no hubiera hecho esto, primero porque no jugaba con las instituciones y segundo porque era un ganador. Y este es un acuerdo de dos que parecen querer cubrirse mutuamente la retirada", plantearon.

Enrico y Cándido dejaron en evidencia la maniobra. "Como muestra, bastan 3 casos: una militante del PS fue propuesta primera cuando en el orden de oposición ocupaba el puesto 12; un familiar de un funcionario provincial fue propuesto para un Juzgado cuando en el orden de oposición estaba último; y en uno de los Juzgados la persona propuesta ocupó el puesto 21 en el orden. Muchos de los afectados por este acuerdo ya están haciendo presentaciones en la Comisión de Acuerdos", indicaron en detalle.

Sin edulcorantes, fueron al grano al advertir que "la necesidad de un servicio de justicia eficiente que reclaman los santafesinos no puede quedar presa de acuerdos hechos entre gallos y medianoche por el Gobierno Provincial y sectores del PS". Y enseguida exhortaron "al Poder Ejecutivo a revisar estas postulaciones y reencauzar el proceso de designaciones en el Poder Judicial y hacerlo de manera transparente y de cara a la sociedad".

"Hace 30 días, representantes de los bloques opositores afirmamos que no íbamos a acompañar procedimientos de designaciones donde primen la arbitrariedad y la poca transparencia. Siendo coherentes con esa decisión, es que no podemos permanecer en silencio ante estas evidentes irregularidades", concluyeron.

Después, la tensión fue en aumento en el recinto.