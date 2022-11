1985, debates sin cerrar

No hay una sola mirada de la historia. Por momentos, claro, hay una verdad que se impone y alcanza la categoría de "oficial" o "dominante", en parte por aquello de que la historia la escriben los que ganan. Pero difícilmente sea absoluta. Entonces siempre hay espacio para la polémica, la controversia, la crítica que no deben ser entendidas como "malas reacciones" ante una declaración, un artículo, un libro, una canción o una película sino como parte del debate abierto que tanto caracteriza a las sociedades modernas.

No hay ningún tipo de discusión que la película "1985", que pone el foco del cine argentino en el juicio a los ex integrantes de las juntas militares que encabezaron en distintos momentos la última dictadura militar en la Argentina, ha puesto nuevamente a prueba nuestras capacidades para debatir, en esto de escuchar, argumentar y contra argumentar. No hay que escapar a la discusión sino que hay que ser serios, responsables y respetuosos a la hora de participar. Descalificar no suma sino que resta, debatir con mirada amplia sí es positivo.

En un imaginario foro de discusión en torno a lo que plantea o deja de plantear la ya exitosa película que protagoniza el laureado Ricardo Darín y el ascendente Peter Lanzani y dirige Santiago Mitre, todo es posible, inevitablemente hay lecturas cruzadas que encienden chispas. Se cuestiona al kirchnerismo porque, según algunos, intenta apropiarse de la película. Pero otros contraponen el escaso o nulo compromiso del peronismo con la realización de los juicios liderados por el fiscal Julio César Strassera hace 37 años e incluso advierten que en la campaña presidencial de 1983, el candidato peronista Ítalo Luder, impulsaba una especie de perdón a las cúpulas militares más allá de su responsabilidad en los crímenes y desapariciones de miles de personas.

Por el otro, se apunta contra la película por minimizar el rol que cumplió el denominado padre de la democracia moderna de la Argentina, el ex presidente Raúl Alfonsín. Su voluntad y la de su gobierno pese al clima político espeso y complejo para que la justicia civil -y no un tribunal militar- se haga cargo del proceso fue decisiva. Aún en su emoción y eficacia, la película que protagoniza Ricardo Darín es una película castrada y antipolítica que incluso minimiza la importancia del gobierno de Raúl Alfonsín en el juicio a las juntas, sostuvo el economista y crítico de cine Agustín Campero en el diarioar.com (es de extracción radical).

Al parecer, los responsables del film optaron por hacer un recorte y focalizarse en que el juicio a las juntas fue posible por la determinación de un fiscal y el enorme esfuerzo de su equipo juvenil no contaminado por la justicia de esa época y que fue especialmente conformado para la tarea de investigar las violaciones contra los derechos humanos.

Con un importante recorrido en festivales internacionales, casi un millón de espectadores en cines argentinos y miles de visualizaciones en Prime Video, Argentina, 1985 fue presentada en la Academia de Cine de Los Ángeles de la mano del director Santiago Mitre, Axel Kuschevatzky, uno de los productores y Darín, quien interpreta al fiscal Julio César Strassera.

En una entrevista con la periodista Stacey Wilson Hunt, el actor reflexionó sobre la enseñanza que le gustaría que la película le deje a los espectadores estadounidenses, teniendo en cuenta la situación política del país. Darío admitió que respecto al pasado no podemos hacer nada, en el presente sí, creo que tenemos mucho para hacer, pero mi enfoque está especialmente destinado al futuro. Al ampliar su concepto, el acto subrayó que la máxima pretensión a la que podría aspirar es a que las generaciones jóvenes, la sangre nueva recupere el verdadero sentido de términos como valor, coraje, valentía, integridad, ética, moral, solidaridad.

En tiempos de mensajes de odio en los medios y las redes sociales, y de un sistema político contaminado, es necesario debatir con sinceridad y responsabilidad para la salud de la democracia.