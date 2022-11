"Ficha Limpia" es ley en la provincia de Santa Fe

La Cámara de Diputados convirtió en ley este jueves un proyecto que viene a mejorar la calidad institucional en Santa Fe: se trata de Ficha Limpia, un mecanismo que impide acceder a cargos políticos a personas que tengan condenas por actos de corrupción y otro tipo de delitos. “La sensación es de mucha satisfacción, entendiendo que desde mi banca pude contribuir con un proyecto que trasciende a cualquier actor o espacio político”, afirmó la diputada, Ximena Sola, impulsora de la iniciativa junto al senador provincial, Felipe Michlig.

De esta forma, Santa Fe se incorpora así a un selecto grupo de provincias que han convertido en ley este proyecto, entre las que se encuentran también Chubut, Mendoza, Salta, y Jujuy. Al respecto, la diputada Sola sostuvo: “Jamás dudamos de que debía aprobarse cuanto antes, porque quien nada debe, nada teme; por eso, ningún representante de esta Cámara podía estar en contra, y celebramos que el consenso haya sido unánime, porque es una muestra de responsabilidad institucional necesaria”.

Concretamente, Sola indicó que, a partir de este proyecto, “ninguna persona puede ser candidata a un cargo público si es deudor alimentario o tiene una condena por delitos contra la administración pública, el orden económico y financiero, las personas, la integridad sexual, el estado civil de las personas, o la libertad en ejercicio de función pública”.

"A los efectos de esta ley, es aplicable la inhabilitación cuando exista sentencia condenatoria coincidente en cámara revisora, asegurando el doble conforme en igual sentido sin perjuicio de los recursos extraordinarios que pudieran corresponder", señala el proyecto en su artículo primero. "A los fines de acreditar la inexistencia de las inhabilidades previstas en el presente artículo, el precandidato deberá acompañar el certificado de antecedentes penales emitido por el Registro Nacional de Reincidencia y el de deudores alimentarios morosos ante las autoridades partidarias, en oportunidad de presentar la lista, conforme lo previsto en el artículo 4", agrega.

“La sociedad nos está dando un mensaje contundente: si sos corrupto, no podés ocupar un espacio de representatividad en la política, y nosotros fuimos electos para velar por los intereses de esta sociedad, por eso esta ley nos debe generar alegría y esperanza, porque una política mejor es posible”, concluyó Sola.

En los considerandos del proyecto, se afirma que "en épocas en donde la política debe recuperar la confianza de la sociedad, mejorar el sistema a través de iniciativas que contribuyan a perfeccionar los mecanismos de selección de los representantes del pueblo es primordial para recuperar el valor y la vocación de la actividad pública, reconfirmando que la política es una herramienta de transformación y servicio para mejorar la vida de los ciudadanos".

Asimismo, remarca que "los representantes deben ser quienes den el ejemplo al resto de la sociedad y es indispensable legislar en pos de garantizar que quienes accedan a los cargos posean una integridad que se refleje posteriormente en su desempeño. Este ejemplo no es únicamente en relación a los hechos de corrupción, si no que responde a un

comportamiento integral por parte de quien aspira a ser representante de la ciudadanía".

Por último, considera que "la corrupción es un flagelo que atenta contra el desarrollo de las comunidades a nivel mundial, donde nuestro país no es la excepción y por lo tanto nuestra provincia y sus localidades no son ajenas a esa

realidad. Es por ellos que debemos trabajar para generar las herramientas necesarias que nos permitan una mayor transparencia y así comenzar a disminuir las posibilidades de que ocurran estos hechos".