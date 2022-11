La mitad de la población no accede a servicios básicos

En base a datos del primer semestre, las estadísticas advirtieron que más del 30% de los hogares en los grandes centros urbanos, no cuentan con gas de red y más del 25% no posee cloacas.

Cerca de la mitad de la población que vive en aglomerados urbanos carece de acceso a al menos uno de los servicios básicos, como agua corriente, gas de red o desagües cloacales, según un informe que publicó ayer del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

El trabajo del organismo se realizó en base a la Encuesta Permanente de Hogares y refiere a las condiciones de vida al cierre del segundo semestre de este año. El universo analizado abarca 31 aglomerados urbanos donde viven 29.130.000 en 9.100.000 hogares.

El informe indicó que el 50,2% de las personas que habitan en el 55,7% de los hogares que participaron de la encuesta no cuenta con al menos uno de los tres servicios descritos. Cabe apuntar que el trabajo se realizó sobre aglomerados urbanos donde la infraestructura tiende a ser de mejor calidad que en la periferia.

El INDEC precisó que en de ese grupo el 87,6% de las personas y el 89,6% de los hogares tiene agua corriente. De ese grupo el 88,4% de los hogares está abastecido por la red pública y un 9,6% se provee a través de una bomba a motor. En tanto, hay un 1,8% que tiene salir de su vivienda para hacerse del vital elemento.

Respecto del gas en red, más de un tercio de la población y el 30,8% de los hogares no tiene conexión. En lo que refiere al sistema de cloacas –siempre dentro de los aglomerados urbanos- el 70,2% de las personas que viven en el 74% de los hogares gozan de desagües, mientras que el 29,8% de las personas habitantes del 26% de los hogares carecen de ese servicio esencial.

El INDEC aclaró que este indicador puede presentar resultados disímiles según cada región, en función de cuán extendidas se encuentren estas redes en cada territorio. Añadió que el acceso a estos servicios no solo depende de la existencia de las redes en las inmediaciones de la vivienda, sino también de que, en caso de que existan, los hogares puedan realizar las conexiones domiciliarias a estas.



PORCENTAJE DE INQUILINOS EN

CENTROS URBANOS ES DE 18,6%

El porcentaje de inquilinos es del orden de 18,6 por ciento y ocupan el 21,6 por ciento de las viviendas disponibles, según un informe que publicó ayer el INDEC. El trabajo del organismo se realizó en base a la Encuesta Permanente de Hogares y refiere a las condiciones de vida al cierre del segundo semestre de este año. El universo analizado abarca 31 aglomerados urbanos donde viven 29.130.000 en 9.100.000 hogares.

En consecuencia, sobre esta base cerca de 5.500.000 personas arrendan en algo más de 1.800.000 de locaciones.

Según el último censo la población total de la Argentina asciende a 47.327.000, pero en este caso no es prudente la extrapolación dado que en la periferia las condiciones de tenencia de vivienda son diferentes a los centros urbanos.

El conjunto de aglomerados con más de 500 mil habitantes estudiado está integrado por Gran Buenos Aires, Gran Córdoba; Gran La Plata, Mar del Plata, Gran Mendoza, Gran Rosario, Gran Tucumán- Tafí Viejo, Salta, Gran Santa Fe y Gran San Juan.

Los de menos de 500.000 habitantes son: Gran San Luis, Corrientes, Formosa, Gran Resistencia, Posadas, Gran Catamarca, Jujuy-Palpalá, La Rioja, Santiago del Estero-La Banda, Bahía Blanca-Cerri, Concordia, Gran Paraná, Río Cuarto, Santa Rosa-Toay, San Nicolás-Villa Constitución, Comodoro Rivadavia-Rada Tilly, Neuquén-Plottier, Río Gallegos, Ushuaia-Río Grande, Rawson-Trelew, Viedma-Carmen de Patagones.

La situación de los inquilinos se agravó en el país tras la sanción de la Ley de Alquileres que fijó un plazo de tres años en los contratos y un índice de actualización que copia la inflación y alcanzó al 73 por ciento en noviembre.

A su vez el INDEC precisó que el 64 por ciento de las personas es dueña tanto de la vivienda que habita como del terreno y un 7 por ciento es propietario sólo de la vivienda. Dentro de las características de los hábitats el organismo indicó además que cerca 2.355.000 personas viven en zonas inundables en un total de 691.000 hogares. En tanto, 1.881.999 personas que ocupan 517.000 viviendas viven a tres cuadras, o menos, de un basural. (NA)