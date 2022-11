"Seguir la lucha hasta que el último energúmeno entienda que todos debemos ser respetados"

El presidente Alberto Fernández pidió ayer "seguir la lucha" del colectivo LGBTIQ+ hasta que "el último energúmeno entienda" que todos deben ser respetados y afirmó que una sociedad es democrática cuando "se respeta e iguala" a sus integrantes. "La lucha que empezó (el activista) Carlos Jáuregui sigue hoy, está vigente y no hay que pararla. Hay que seguir y seguir hasta que el último energúmeno entienda que todos debemos ser respetados cuando elegimos ser lo que somos", enfatizó Fernández.

Al participar de la apertura del ciclo "Nos Mueve el Orgullo" en el marco de las celebraciones del Mes del Orgullo, en la Cúpula del Centro Cultural Kirchner (CCK), el Presidente precisó: "Estoy aquí siendo lo que soy, disfrutando con ustedes este mes del orgullo, pidiéndoles que no paren en la lucha, porque la verdad es que no alcanzamos todos los objetivos que queremos".

"Se trata de construir una sociedad democrática. Una sociedad democrática no es una sociedad donde se vota, eso es la institucionalidad de la democracia, sino que respeta e iguala. Una sociedad donde cada uno puede ser feliz siendo lo que es y nadie le imponga una condición para ser feliz", subrayó.

En ese marco, el jefe de Estado afirmó que "en una sociedad que te persigue el orgullo es una respuesta política" y calificó a Jáuregui como "un corajudo impresionante" en una sociedad que efectivamente avergonzaba lo diferente y había que ser muy valiente para enfrentar eso".

"Quiero poner en valor la lucha de los que fueron capaces de llamar la atención del resto de la sociedad por el solo hecho de querer ser feliz. Todos los días debemos poner en práctica el orgullo como una respuesta política a los que aún hoy discriminan, diferencian, maltratan y avergüenzan", expresó.

En otra tramo de su discurso, el Presidente destacó el rol de la actual secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, quien desde su banca del Congreso de la Nación impulsó el proyecto de la Ley de Matrimonio Igualitario: "Lo único que estaba haciendo era hacer feliz a la gente, eso hacía. Gente que quería ser feliz y que las leyes le impedían amar".

"Tenemos que ir profundizando eso que empezó con el matrimonio igualitario, con la igualdad de género, con normas y medidas como la legalización del aborto, como la Ley de los 1000 días, como la posibilidad de acceder a documentos no binarios", enumeró Fernández.

Respecto de la implementación de documentos no binarios, reflexionó: "Después de que lo hicimos la pregunta era en qué le cambia al Estado que sea varón o mujer, para qué le importa al Estado saber esto. De repente Tani (su hijo mayor) fue y sacó su documento no binario y dije que fácil era ".

Además, el mandatario hizo hincapié en su preocupación por la igualdad de género y por la discriminación transexual: "Hoy veo con orgullo que en la administración pública ya hay 500 lugares ocupados por personas trans que antes no podían acceder a esto por la imbecilidad humana". (NA)