Inferiores: Santa Clara, La Hidráulica y Humberto festejaron en Villa Rosas

El estadio de Peñarol, en pleno corazón del barrio Villa Rosas de nuestra ciudad, fue el escenario de una noche inolvidable para los chicos de la Primera B de Liga Rafaelina de Fútbol. El miércoles por la noche se jugaron las finales de Inferiores y los que pudieron celebrar los títulos fueron Sportivo Santa Clara, con su Séptima División, La Hidráulica de Frontera y Argentino de Humberto, en Novena.

A continuación, todos los resultados:



ZONA SUR

Séptima División: Dep. Josefina 0 vs Sp. Santa Clara 1 (Santiago Cabral).

Novena División: La Hidráulica 1 (Nicolás Lencina) vs Brown de San Vicente 0.



ZONA NORTE

Novena División: Argentino de Humberto 1 (Agustín Rodríguez) vs Argentino de Vila 1 (Leonel Noriega). Penales: 4-2 para Humberto.



Vale recordar que en las otras categorías, los campeones ya estaban definidos, al haber ganado Apertura y Clausura.

Zona Sur: Sexta: Brown de San Vicente; y Octava: Florida de Clucellas.

Zona Norte: Sexta: Deportivo Ramona; Séptima: Argentino de Humberto; y Octava: Moreno de Lehmann.