Se aprobó la ampliación de la ZEC y rige el aumento de la hora

La Unidad de Cuenta Municipal (UCM) es un índice de referencia que se utiliza para la actualización de todos los tributos locales y es modificado periódicamente por el Concejo para que la recaudación del Estado municipal no pierda equilibrio.

Valer recordar que ni bien ingresó la iniciativa al Cuerpo, la oposición planteó que antes de sancionarla se debía escuchar a los vecinalistas de los barrios que serían alcanzados por el sector ampliado de estacionamiento medido y también a la Asociación Paseo del Centro y la Cámara de Comercio del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y a Región (CCIRR).

Más tarde, los representantes barriales se reunieron con los ediles rafaelinos y, en términos generales, dieron su aprobación, pero pusieron como condición que antes de que se sancione la Ordenanza se informe debidamente a todos los vecinos, y se convino realizar una campaña que quedó a cargo de la Federación de Vecinales.

Días después, ingresó la respuesta del CCIRR donde expresaba su conformidad con la extensión de la ZEC, pero se puso algún reparo en la actualización del costo de la hora que el Ejecutivo solicitó fijar en 10 UCM y la oposición hizo suyo el pedido

Fue por ello, que luego de negociaciones entre los ediles se convino fijar en 8 UCM el valor de la hora de estacionamiento en el microcentro.

La nueva Ordenanza dispone que en las arterias que abarca la nueva ZEC, “el estacionamiento será controlado y arancelado de acuerdo a la siguiente valores: a) para los usuarios que tengan cuenta de usuarios en la que acrediten dinero a través de los comercios adheridos o por medio de recarga on line será de 8 UCM la hora de estacionamiento y 4 UCM por cada fracción de media hora del excedente; b) los usuarios que dispongan la compra de tiempo en puestos de ventas adheridos adquiriendo un tiempo de estacionamiento determinado el valor de la hora de estacionamiento será redondeado en la decena inmediata superior al valor del inciso “a” por cada fracción de media del excedente será el 50% de valor de la hora de estacionamiento que resulte del inciso “b”

Esto significa que tomando el importe de la UCM para noviembre y diciembre, de $ 6,54, los 60 minutos de estacionamiento quedarán en $ 52.

A su vez, el artículo 4°, establece que “la presente norma legal entrará en vigencia a partir de su aprobación”.



TODOS A FAVOR

Antes de la votación la Concejal Brenda Vimo (PJ) señaló que “en función de las políticas de tránsito que lleva adelante el Ejecutivo, de cuidado del ambiente, de seguridad, y también por pedido de los vecinos, se hizo necesaria esta modificación para propender a un mayor ordenamiento del tránsito y para desalentar el uso del automóvil.

Lisandro Mársico (PDP) acompañó con su voto el proyecto sostuvo que “la ciudad de Santa Fe perdió el control de las calles, no tiene inspectores de tránsito y están tomadas por los lavacoches y marco esta realidad para comparar y porque esto no nos tiene que pasar. Los funcionarios se enojan cuando criticamos, pero lo hacemos para que no nos pase acá”.

Por su parte, el Concejal Leo Viotti (UCR-JxC) indicó que desde la oposición “decidimos modificar el costo de la UCM porque si lo dejábamos a 10 UCM en enero iba a salir $ 90. Pudimos bajarlo y el oficialismo lo entendió, pero ojala que estos recursos vayan donde tiene que ir”, y apuntó: “algunos chicos que controlan el estacionamiento ya tienen 3 o 4 años trabajando de esto y es una situación a regularizar”.



“VIVA LA PEPA”

Una Minuta de Comunicación de Lisandro Mársico (PDP), que terminó siendo votada se convirtió en la víspera en el origen de un inesperado intercambio entre el autor del proyecto y Concejales del Justicialismo.

La iniciativa del demoprogresista solicita que el Ejecutivo lleve a cabo “controles intensivos de tránsito relacionados a velocidades de los vehículos, cruces de semáforos (Ruta Nacional N° 34), utilización del casco reglamentario por parte de los conductores de motos y sus acompañantes, estacionamiento de los automóviles, documentación para circular tanto de quien conduce como del vehículo, entre otras exigencias normativas”, en los barrios Los Álamos y Villa Aero Club, ante el marcado reclamo de los vecinos del lugar”.

“Vemos acciones por parte de la secretaría de Gobierno, hay un cambio de actitud, pero lo que no vemos son resultados”, arrancó Mársico y de a poco fue encendiendo la mecha.

“El domingo a la tarde -continuó-, el lugar es tierra de nadie, hay ausencia de Estado, nadie controla y eso es lo que perciben los vecinos. Y esto es un dato objetivo porque lo he comprobado... seguimos en la misma y los accidentes, los lesionados y las muertes siguen aumentando y esto también es objetivo”.

Juan Senn (PJ) contradijo a su par al sostener que “su visión subjetiva porque si bien los controles no tienen la intensidad que pide el Concejal, la presencia está y me ha tocado pasar por el sector y comprobarlo” y agregó: “no es fácil cambiar la conducta de las personas y lleva tiempo, pero aquí hay presencia del Estado, no caben dudas que falta, pero no se puede dudar que se está trabajando”.

Mársico retomó la palabra para reafirmar que ve actitud, en el Secretario de Gobierno (Jorge Muriel), pero no ve los resultados y disparó: “la cuestión es que hace 12 años que está el mismo Intendente (Castellano), y hace 30 años que el mismo partido gobierna la ciudad, pero parece que recién se dieron cuenta cuando asumió Muriel, en diciembre pasado. Sé que está haciendo todo lo posible, pero nunca tuvieron una política de Estado a pesar de la magnitud de una situación que se veía venir. Entonces después de tanto tiempo de un “viva la pepa”, claro que ahora es difícil cambiar las actitudes”.

Vimo saltó y le dijo al pedepista “me parece que está utilizando un término fallido y no sé a qué se refiere con el “viva la pepa”, porque hay un política de Estado en la ciudad porque es obligatorio el casco, el cinturón de seguridad y esto es una política de Estado que no se aplica en todos lados. Estamos ante un problema social, de salud, pero me parece que hablar de viva la pepa o de liberar zonas son apreciaciones o conjeturas demasiado fuertes”.

Mársico le contestó que viva la pepa es no tener un solo radar en la ciudad, no aplicar la Ordenanza de radarización, no entregar los casco en una campaña de concientización, no realizar controles en épocas de elecciones porque los disminuyen …¿eso no es viva la pepa?.

Luego siguió con la enumeración de situaciones en favor de su argumentación y preguntó: “dónde está el plan integral para ordenar el tránsito que viene reclamando el Concejal”.

Precisamente, Ceferino Mondino tomó la palabra y reflexionó que “somos animales de costumbre y actuamos en base a lo que nos han enseñado y en este caso faltó educación vial y acciones que tienen que venir de parte del Estado y si el Estado no se ocupa no vamos a avanzar”.



RIDÍCULO

Parecía que todo terminaba ahí, pero Senn interpeló a sus pares y el ambiente se puso picante nuevamente.

“Es importante asumir una cuota de responsabilidad como usuarios en la vía pública, porque siempre planteamos que es bueno dejar el auto, usar más la bicicleta, el monopatín en los próximos meses porque viene el calor, pero quisiera saber cuantos de los que estamos acá, que vivimos a poquitas cuadras, venimos caminando al Concejo. Es un llamado de atención”, planteó el peronista.

Y Mársico que lo seguía atentamente explotó y dijo: “ahora resulta que todos los males del 5to. piso (Intendencia) Municipal por no saber llevar adelante el tema del tránsito la tenemos los concejales por no venir caminando. Realmente es lo más ridículo que he escuchado en años. Nunca escuché una justificación tan ridícula de un Concejal”.