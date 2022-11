Las naftas súper en la ciudad oscilan entre 165 y 171 pesos

La compañía YPF dispuso a partir de las primeras horas de este jueves un aumento en el precio del 6% en promedio en todo el país para sus naftas y diesel, según informó la empresa. La compañía señaló que el incremento se realiza "en función de la evolución de las variables que inciden en la formación de los precios de los combustibles". "YPF continuará realizando sus mayores esfuerzos productivos y logísticos para sostener el abastecimiento del mercado nacional en un contexto de sostenidos récords históricos de demanda estacional", argumentó la empresa, que aumentó el valor de sus combustibles por 5ta vez en lo que va del año.

En un escueto comunicado, la compañía petrolera indicó además que "luego de este ajuste continuaremos monitoreando la evolución de las variables que inciden en la formación de precios, teniendo siempre en consideración las particularidades del contexto macroeconómico del país y la realidad internacional".

Al mismo tiempo, la empresa Shell también había aplicado la misma medida con el correr de las horas, mientras que en Axion el aumento todavía no se había generado, al menos hasta el cierre de nuestra edición, aunque es muy factible que en las próximas horas haga lo mismo que las restantes petroleras (el aumento sería de 7 pesos aproximadamente, con lo cual el litro de la nafta súper se elevaría a $177).

De esta manera, con estos nuevos incrementos, el precio del litro de la nafta súper en Rafaela oscila ahora entre los $165 y $171. Por eso no extrañó que que en la madrugada de este jueves, los que se enteraron de este nuevo golpe al bolsillo antes de irse a dormir hayan ido con sus vehículos a cargar combustible, generándose ciertas colas en algunas estaciones de servicio. Mientras que aquellos que se desayunaron con esta nueva "mala noticia" o los que se enteraron en el momento a la hora de cargar no los sorprendió tanto, ya que los aumentos mensuales y la inflación cada vez más elevada ya es moneda corriente en esta Argentina cada vez más complicada económicamente desde hace algunos años.

Así, los nuevos valores de los combustibles en los surtidores rafaelinos son los siguientes:

* YPF: nafta super $165.1 (antes $154.3, aumentó $9); Infinia $202.6 (antes $188.5) e Infinia Diesel $252.9.

* Shell: nafta súper $171.4 (antes $161, aumentó $10); V-Power $208.5; Evolux Diesel $199.7 y V-Power Nitro+Diesel $260.2.

* Axion: nafta súper $169.8 (continúa con el mismo precio); Quantium $209.8; Axion Diesel $199.8 y Quantium Diesel $258.9.

Por su parte, el ajuste en la ciudad de Buenos Aires es de +5,9% en naftas y +7,9% en gasoil, levemente más alto que el ajuste promedio, a fin de reducir las brechas de precios entre CABA y el interior del país, sobre todo con las provincias del noroeste, que subirán 1% menos que en el territorio porteño. En los últimos 12 meses, el ajuste de precio acumulado de las naftas es de aproximadamente 52% y el del gasoil del 74% (62% en promedio). Resulta incluso un tanto menor a la inflación interanual al mes de septiembre que fue de 83%. YPF anunció que continuará con sus esfuerzos productivos y logísticos para sostener el abastecimiento del mercado nacional en un contexto de sostenidos récords históricos de demanda estacional. Luego de este ajuste seguirá monitoreando la evolución de las variables que inciden en la formación de precios, teniendo siempre en consideración las particularidades del contexto macroeconómico del país y la realidad internacional. Debido a la situación macroeconómica, se esperaba en el sector un alza en los precios.

Cabe consignar que a mediados de octubre, la propia secretaria de Energía de la Nación, Flavia Royón, ya había advertido sobre el incremento: “puede haber movimientos de acá a fin de año”, argumentando que “estamos en un contexto inflacionario”. El aumento resulta un alivio para los bolsillos de los estacioneros, quienes argumentan que “el atraso en el precio de los combustibles es de un 35 por ciento”, según sostuvo Gabriel Bornoroni, presidente de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (CECHA). El último se había dado el 1 de octubre, luego de siete postergaciones de la actualización impositiva a las petroleras por parte del Gobierno nacional.



EL GASOIL PREMIUM

AUMENTÓ UN 100% EN 9 MESES

Luego de lo que fue un nuevo aumento de precios en las pizarras de las estaciones de servicio en todo el territorio nacional, se sigue visualizando cómo el gasoil, con especial foco en su variante premium, sigue distanciando su precio de lo que es el costo del litro de nafta. Las cifras hablan de que en nueve meses el diésel premium aumentó un 100% en los precios fijados por la petrolera YPF, pasando de valer $119 en febrero a $239 con el último aumento. En este sentido, estacioneros de Santa Fe y la región explicaron el por qué de lo que se manifiesta en las pizarras hace largos meses, con un litro de gasoil que le fue ganando terreno en materia de costos al consumidor con respecto a la nafta súper y premium.

El problema mayor surge de que Argentina no se autoabastece de gasoil, lo que significa que la diferencia entre lo que se produce y lo que se consume debe importarse a un precio sumamente mayor a lo que se produce en el país. Desde el sector sostienen que un litro de gasoil común importado que consiguen las petroleras puede costar $230, $250 o hasta $280 el litro que consiguen las petroleras, con un precio de surtidor a $180. Con este panorama ninguna de las petroleras quiere cubrir esta porción de mercado que hay que importar y esto repercute en la oferta. En diálogo con UNO, desde la Federación Argentina de Expendedores de Naftas del Interior (Faeni), sostuvieron que "todas las variables que inciden en el precio de la nafta (impuestos, biocombustibles, etc.) tuvieron tendencias alcistas en el último año. En esta oportunidad el combustible aumentó porque ayer aumentaron los biocombustibles. El mes pasado se debió a una cuestión impositiva". Como es sabido, la mayor parte del combustible fósil que se carga en las estaciones es derivado del petróleo a lo que se le suma el porcentaje que fija la Secretaría de Energía con respecto al corte del biocombustible. En lo que es gasoil, las petroleras hacen un mix entre lo que es gasoil nacional e importado para poder satisfacer la demanda de lo que es Diesel para el sector productivo y el transporte público, aunque esto genera que el precio internacional incida en las pizarras de los surtidores. Con respecto a la situación del gasoil, lo cual trajo serios problemas para el sector en cuanto a un abastecimiento comprometido y el trabajo por cupos durante gran parte del año, indicaron que "lo importado es muchísimo mas caro que lo producido en el país, por lo que ha crecido más el precio del gasoil que la nafta. Es muy variable el porcentaje de importación con relación a lo producido en Argentina, es mucho mas lo que se produce acá, aunque cerca del 20% es gasoil importado".