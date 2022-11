"Cada vez que vengo me encuentro con varias sorpresas", expresó Alan Plummer

Rafaela recibió ayer la visita de la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo de la Nación en la figura de Alan Plummer, quien es director Nacional de Apoyo al Desarrollo Emprendedor. En el encuentro, el secretario de Producción, Empleo e Innovación, Diego Peiretti, junto a la coordinadora de Rafaela Emprende, Paula Alexandroff, lo acompañaron a conocer el Centro Tecnológico de Manufactura e Industria Digital (CENTEC), la Universidad Nacional de Rafaela (UNRaf) y la fábrica rafaelina Gin Inmigrante; tres lugares con gran desarrollo emprendedor, productivo y tecnológico.

Al respecto, el secretario de Producción, Empleo e Innovación, Diego Peiretti, contó: “Hoy recibimos la visita de Alan Plummer de Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo del Gobierno nacional”. “Aprovechamos su llegada para potenciar el desarrollo emprendedor y es por eso que estuvimos en el INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) recorriendo el CENTEC (Centro Tecnológico de Manufactura e Industria Digital) y viendo los servicios tecnológicos que presta. Luego fuimos a UNRAf (Universidad Nacional de Rafaela); allí charlamos con autoridades y nos contaron los proyectos que llevan delante de emprendedurismo con la vinculación del Gobierno local. Por último, visitamos a emprendedores de la ciudad, como fue el caso de Gin Inmigrante, que surgió hace dos años en plena pandemia y ya cuenta con gran reconocimiento nacional”; resaltó Peiretti. “En esta última visita, Alan tuvo la oportunidad de charlar con los dos emprendedores, promocionar el desarrollo emprendedor con el que trabajan a nivel nacional y nosotros, desde Rafaela, demostrando una vez más nuestro ADN emprendedor”; cerró Diego.



"SORPRENDIDO"

Seguidamente, Alan Plummer, director Nacional de Apoyo al Desarrollo Emprendedor en la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo, manifestó: “Siempre que vengo a Rafaela, de la mano de Diego Peiretti y todo el equipo del equipo del Municipio, me encuentro con nuevas sorpresas. Las instituciones se desarrollan con nuevas tecnologías, y luego ver que los empresarios que apuestan al desarrollo, al crecimiento y a la inversión a pesar de las dificultades, resulta muy grato”. “El Estado está cerca. Esta visita tiene que ver con abrir las puertas, con vincular, ayudar y facilitar cuestiones para que sigan creciendo. Los casos locales -como Inmigrante- también nos interesan porque necesitamos en el país más empresas. Es un ejemplo que nos motiva a seguir”; resaltó Plummer. “La empresa Gin Inmigrante de Rafaela se postuló a un a un aporte no reembolsable (ANR), es decir, a un subsidio para que su empresa siga creciendo y escalando, de la mano del INTA. Parte de nuestra visita también tiene que ver con conocer la fábrica, las instalaciones y sus empresarios y ver estos lugares que están en el proceso de evaluación con perspectiva favorable”; contó el funcionario nacional.



GIN INMIGRANTE

A su turno, Agustín Pongolini, emprendedor de Gin Inmigrante, expresó: “Este proyecto nació en pandemia, en el 2020; justamente hoy cumple dos años. Es una destilería de gin Inmigrante. Hoy solamente estamos haciendo gin, pero más adelante desarrollaremos otros destilados. Es un proyecto joven, donde estamos creciendo y ya se distribuye el producto a otras provincias. Este año nos estamos posicionando en el mercado por el hecho de tener un reconocimiento internacional en Londres”. “Gin Inmigrante tiene una personalidad London Dry, que es un gin seco; pero también con sus notas aromáticas que lo hace distinguir de otros London Dry, y es lo que buscamos. Queremos que sea un gin flexible para la coctelería y para que sea distinguido por su branding y botella 100% reciclada, lo cual lo hace sustentable”; contó Agustín. Por último, Gonzalo Molinari, también emprendedor de este proyecto, sumó: “Con Agustín ya arrancamos este proyecto hace dos años. Es un reconocimiento hermoso que el Municipio y Nación nos visiten, después de tanto esfuerzo que hicimos. El hecho de que el Estado nos brinde este reconocimiento es muy importante”.

“La ayuda que nos dio en su momento seguridad alimentaria y la Municipalidad fue muy buena, sobre todo porque nos acompañaron en el proceso de arrancar un proyecto de cero. Hoy en día somos una de las primeras destilerías de la provincia de Santa Fe, y en el desconocimiento de cómo encarar el proyecto, nos ayudaron bastante. Nunca nos pusieron trabas, sino que siempre tirando para adelante”; resaltó el emprendedor. “Hoy estamos a la espera de un ANR, esta inversión de emprendimientos dinámicos. Más que nada es para masificar este proyecto, ya que sigue siendo muy artesanal. Hoy en día etiquetamos todo a mano y tenemos una embotelladora muy chica. Lo que buscamos es automatizar un poco el proceso para que el cuello de botella no sea tan grande”; cerró.