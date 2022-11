Minutas con pedidos de informes en la sesión de ayer del Concejo

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - Tal como ocurre cada jueves, ayer por la mañana, a partir de las 9, en la sala de sesiones "Mirta Rodríguez" se desarrolló una nueva sesión ordinaria.

En la oportunidad el izamiento del pabellón nacional fue concretado por Horacio Bertoglio.

Seguidamente tuvo aprobación unánime el acta del encuentro anterior y fue oído el informe de presidencia.

Seguidamente se dio entrada a notas de instituciones y particulares y a continuación fueron considerados los Despachos de Comisión, que fueron aprobados por los ediles.

De Ordenanza remitido por el Departamento Ejecutivo Municipal. Ordena la pavimentación de calle Vélez Sarsfield, entre Zapiola y Antártida Argentina, a través del régimen tributario de contribución por mejoras.

Luego ingresaron respuestas remitidas por el Ejecutivo a varias minutas de comunicación elevadas oportunamente por el Cuerpo Legislativo.



Pedidos de informes

Tras el encuentro deliberativo desde el Concejo se emitió un parte de prensa cuyo contenido se reproduce seguidamente.

En su Sesión del jueves 3 de noviembre, el Concejo Municipal en pleno aprobó diferentes pedidos de informes, para solicitar al Departamento Ejecutivo el envío de datos y cumplimiento de normas vigentes.

Las Minutas de Comunicación aprobadas están referidas a diferentes áreas y temáticas, como gastos, Museo Municipal, honorarios de funcionarios, Manual de Crisis, finalización de estudios por parte de agentes municipales, espacios públicos, etc.



Pedidos presentados por la concejal Ochat

-Solicita al Departamento Ejecutivo Municipal que, en relación a la función que desarrolla el abogado Sergio Aye en la Municipalidad de Sunchales, informe, en un plazo no mayor a diez días corridos, si el mencionado profesional percibe honorarios por las tareas de asesoramiento y gestión de trámites que brinda en el área de Coordinación de Derechos.

-Solicita que, a través de la Secretaría de Gestión y en relación a la Ordenanza N° 2992 que crea el “Programa Municipal de Finalización de Estudios Primarios y Secundarios”, informe:

*Cantidad de agentes municipales que, reuniendo las condiciones para hacerlo, aún no han ingresado al mencionado programa;

*Fecha y detalle de efectivización de la convocatoria 2022/2023.

A la vez solicita se articulen con celeridad las acciones establecidas por la Ordenanza, a fin de cumplir con el objetivo de brindar a empleados de planta permanente y contratados la posibilidad de la culminación de sus estudios primarios o secundarios.



Presentados por el bloque Partido Demócrata Progresista (María Alejandra Bugnon de Porporatto y Horacio Bertoglio)

-Solicita remita, en un plazo no mayor a diez días, la fecha cierta de reapertura del Museo y Archivo Histórico Municipal “Basilio M. Donato”, sito en calle 25 de Mayo.

-Solicita informe los motivos por los cuales no ha convocado, desde hace meses, a reunión para avanzar con la definición final del “Manual de Crisis” de la ciudad, en el marco de los trabajos de Protección Civil.

A la vez insta a su convocatoria urgente, tal como se solicitara por Minuta de Comunicación Nº 960/2022, del mes de enero del corriente año.

-Insta al inmediato cumplimiento de la Ordenanza Nº 2945. La misma fue aprobada en agosto de 2021 y prohíbe la instalación de areneros en espacios públicos o con acceso público, previendo en su reemplazo baldosones de goma antigolpes.



Presentados por el bloque Juntos por el Cambio (Carolina Giusti y Santiago Dobler)

-Solicita, en un plazo que no exceda los diez días, presente una rendición de cuentas detallando las erogaciones por la inauguración de la tercera muestra llevada a cabo en el Museo Municipal “Basilio M. Donato”, en la presentación de la obra “Tecno. Araña. Ideal”, realizada el sábado 13 de agosto del corriente año.

Asimismo, informe a este Cuerpo, todos los gastos que se hayan efectuado por los festejos en conmemoración a la celebración por los 136° años de la ciudad.

-Solicita, en un plazo no mayor a diez días, proceda a brindar información sobre la situación en la que se encuentra la concesión que mantiene el Municipio con la Nuevo Central Argentino, como así también vencimiento y renovación del mismo.

Asimismo, de poseer la información y si hubiera otro ente involucrado, comunique la fecha de la nueva prerrogativa y duración de la misma.