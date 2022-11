Estrenará "Argentina 1985"

El Cine Teatro Municipal Manuel Belgrano difundió su programación semanal. Esta vez, llega la película argentina más vista del 2022 y la seleccionada por la Academia de Artes Cinematográficas Argentina para competir en los Premios Oscar.

"Argentina, 1985" está inspirada en la historia real de los fiscales Julio Strassera (Ricardo Darín) y Luis Moreno Ocampo (Peter Lanzani), que en 1985 se atrevieron a investigar y enjuiciar a la dictadura militar más sangrienta de la historia argentina. Sin dejarse intimidar por la todavía considerable influencia militar en la nueva y frágil democracia, Strassera y Moreno Ocampo reunieron un joven equipo jurídico de inesperados héroes para su batalla de David contra Goliat. Bajo amenaza constante sobre ellos y sus familias, corrieron contra el tiempo para hacer justicia por las víctimas de la junta militar.

Se podrá ver desde este viernes 4 al martes 8 de noviembre a las 20:15. La entrada general es de $100 y descuento a jubilados y estudiantes $50. Es apta para mayores de 13 años.



Segmento infantil

Continúa Lilo, Lilo, cocodrilo, comedia musical que combina acción en vivo y animación dirigida por Will Speck y Josh Gordon que se proyectará a las 18 doblada y en 2D.

Es una adaptación del cuento infantil del mismo nombre y su precuela The House on East 88th Street de Bernard Waber. La película es protagonizada por Shawn Mendes como la voz de Lilo, junto a Javier Bardem, Constance Wu, Winslow Fegley, Scoot McNairy y Brett Gelman.

La familia Primm se traslada a la ciudad de Nueva York y su joven hijo Josh lucha por adaptarse a su nueva escuela y a sus nuevos amigos. Pero todo cambia cuando descubre a Lilo, un cocodrilo cantante que vive en el ático de su nueva casa al que le encantan los baños, el caviar y la buena música. Los dos se hacen amigos rápidamente, pero cuando la existencia de Lilo se ve amenazada por el malvado vecino Mr. Grumps, los Primm deben unirse con el carismático dueño de Lilo, Héctor P. Valenti, para demostrarle al mundo que la familia puede venir de los lugares más inesperados y que no hay nada malo en un gran cocodrilo cantante con una gran personalidad.



La entrada general es de $600. Es apta para todo público.



Promoción 2x1

Continúa la promoción 2x1 en entradas para funciones cinematográficas de los días viernes, sábado y domingo, que sean adquiridas con tarjetas de débito o crédito del Nuevo Banco de Santa Fe, a excepción de las películas proyectadas en el marco de Espacio INCAA.

Este beneficio se extenderá hasta diciembre inclusive. Se recuerda además, que las entradas se pueden comprar únicamente de forma presencial en la boletería del cine, unos minutos antes de cada función.