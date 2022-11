“Vamos a contar más y mejor la realidad del sector agropecuario”

La Sociedad Rural de Sunchales ha renovado su Comisión Directiva y cuenta con nuevas autoridades. Durante el período 2022 – 2024, la entidad estará presidida por Alexis Astesana, que se desempeñó como Vicepresidente hasta hace unos días. Para conocer los lineamientos y desafíos que tendrá su gestión, el programa de radio ADN Rural dialogó con el flamante presidente, que ponderó el rol del sector agropecuario en las comunidades del interior productivo.

“En mi presidencia vamos a luchar por los intereses de los productores locales y regionales. La idea es darle una impronta que pocas veces se ve, entendiendo que una gran falencia que tiene el productor es no contar lo que hace y la importancia que tiene el sector. Cuando eso no se cuenta, hay sectores que desinforman y yo creo que es importante contar cómo trabajamos”, remarcó Astesana. Y, para reforzar ese concepto, señaló: “en plena pandemia pudimos seguir trabajando porque el mundo necesitaba alimentos y de ahí que tengamos un rol importante, teniendo en cuenta también que 7 de cada 10 dólares que ingresan al país proviene de nuestro sector”.

Otro de los ejes que intentará llevar a cabo contempla el fortalecimiento de la ciudad con el campo. En ese sentido, contó que se realizarán jornadas a campo para que los alumnos de escuelas primarias puedan asistir y conocer más de la producción. “La idea es que vean cómo se desarrolla la ganadería, la lechería y la agricultura; que observen que aquellos que viven en el campo tienen los mismos derechos que quienes viven en la ciudad”, explicó. Y amplío: “por eso es importante que en el campo contemos con servicios y comodidades, para tener calidad de vida. Eso vamos hacer, contar más y mejor sobre el sector agropecuario”.

Cabe destacar que la Rural de Sunchales cuenta con control lechero oficial, oficina del SENASA y tiene representación en el Comité de Cuenca. Pensando en los socios, lleva adelante actividades de capacitación (habrá una destinada a la ganadería a fines de noviembre) y se han realizado las gestiones correspondientes para poder desarrollar el Curso del Profesional Tambero, una iniciativa del INTA Rafaela con gran aceptación en la región.

“Nuestra entidad es apartidaria y para nosotros el objetivo es dialogar con todos los representantes sin importar el partido”, aclaró Astesana.



GESTIONES PARA “CAMINOS DE LA RURALIDAD”

La semana pasada se llevó a cabo la apertura del segundo llamado de la Licitación Pública Municipal Nº 06/2022, la cual prevé la adquisición de once mil toneladas de material pétreo para mejorar la traza N°128 del Programa Provincial "Caminos de la Ruralidad".



Debe destacarse que la Rural de Sunchales ha realizado importantes gestiones para que la iniciativa contemple al distrito y puedan concretarse obras en pos de mejorar la conectividad de la zona.

El presupuesto oficial era de 47.379.000 pesos para lograr la estabilización de la primera de las trazas definidas, mejorando así la transitabilidad de productores y asistentes a la escuela rural "Fortín de los Sunchales", siendo el Municipio el encargado de ejecutar las tareas con su maquinaria.

En esta ocasión se presentaron las siguientes ofertas: Transporte La Comarca S.R.L; Nicolás Bieler; Juan Domingo Sánchez y Oscar Alfredo Sánchez.

Según se conoció, las propuestas serán elevadas a la Comisión Evaluadora para su análisis y posteriormente se informará la firma adjudicataria para luego poder dar paso a la ejecución de los trabajos.