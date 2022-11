El Socialismo se acerca a JXC, pero con condiciones

Con la participación de los principales referentes, la Junta Provincial del Partido Socialista de Santa Fe se reunió con la estrategia electoral como uno de los temas principales de la agenda. El ex gobernador, Antonio Bonfatti, el intendente de Santa Fe, Emilio Jatón, la diputada nacional y titular del PS nacional, Mónica Fein, el diputado nacional y máxima autoridad del socialismo provincial, Enrique Estévez, el presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia, Pablo Farías, y el titular del bloque de diputados provinciales del PS, Joaquín Blanco, le dieron volumen político al encuentro, que precedió una reunión del Foro de Autoridades Locales al que se sumó el presidente de la Comuna de Susana, Alejandro Ambort. "Dos instancias de encuentro y debate para fortalecer nuestro partido. Seguimos marchando", sintetizó en un tuit el partido tras la reunión en la ciudad de Santa Fe.

Sin prisa, los dirigentes aceptaron abrir un diálogo formal con sectores del radicalismo que integran Juntos por el Cambio. En definitiva, se habilita la negociación para una eventual constitución de un "frente de frentes" opositor que aumente sus chances de vencer en las elecciones provinciales del 2023 ante un peronismo que ahora parece "roto", como confiesan en privado algunos de sus más importantes dirigentes.

De todos modos, el socialismo plantea una serie de condiciones para el diálogo al considerar que no es el socio minoritario de una eventual alianza electoral y de gobierno. “Que no estemos en la punta de la mesa no significa que no pesemos en la sociedad y tengamos autonomía para manejar los tiempos. Hay que ser orfebre de los momentos”, declaró un encumbrado dirigente citado por el portal Letra P Santa Fe. La posición se fortalece con recientes encuestas en las que los candidatos socialistas tienen una intención de voto cercana al 20 por ciento. “Nos dan bien las encuestas, tenemos peso en diputados y en intendencias, y sabemos cómo jugar las PASO. Somos Bélgica -la Selección de fútbol-, nadie se la quiere cruzar en semifinales”, dijo otro participante de la Junta mencionado por el portal.

Los socialistas mantuvieron su reunión el martes en forma paralela a la cumbre opositora en uno de los salones de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL donde hubo un panel sobre educación. En ese cónclave participaron entre otros el intendente de Rosario, Pablo Javkin, el diputado nacional, Federico Angelini, y el diputado provincial, Maximiliano Pullaro, todos inscriptos en la carrera para la gobernación.