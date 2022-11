Gresca entre mujeres en un concurrido bar

A las 18:30 de la jornada de ayer, una joven de 18 años -de quien no trascendió su identidad- declaró ante efectivos policiales de la Comisaría Seccional 2a. que momentos antes se encontraba en un bar ubicado en la intersección de calle Ayacucho y bulevar Roca, mirando su Instagram, cuando vio una publicación, más precisamente un comentario de parte de dos hermanas que serían amigas suyas, respondiendo una de ellas que lo publicado no era de su incumbencia.

No pasó mucho rato hasta que las hermanas se hicieron presentes en el bar y comenzaron a pegarle golpes de puño y patadas a la víctima. Se mencionó además que producto de la pelea esta última quedó con el torso al descubierto, sin ropa.

Relatando la agresión sufrida, la mujer víctima del ataque manifestó que las agresoras serían una mayor y la restante menor de edad, conocidas por ella.

Así las cosas, se trasladó a la joven víctima hasta el Hospital local, donde le diagnosticaron lesiones de carácter leves (escoriaciones en brazo, rodilla y hematoma occipital).

Se dio conocimiento al fiscal en turno y a la Jueza de Menores.



ROBÓ BICICLETA Y

SE DIO A LA FUGA

En horas de la tarde de ayer, el jefe de la Subcomisaría 1ª, de civil y en su auto particular, dio aviso sobre que estaba persiguiendo a un sujeto quien habría sustraído una bicicleta desde un domicilio situado en calle Nicanor Álvarez al 2900 -barrio Los Arces- y que se estaba dando a la fuga por bulevar Lehmann hacia el sur.

Con colaboración de la Guardia de Infantería, se logró interceptar al sujeto, de 26 años, procediendo a su aprehensión y al secuestro de una bicicleta tipo playera de color blanca, por "tentativa de hurto".