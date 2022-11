Noticias al Cierre

DAER LOGRÓ AUMENTO SALARIAL DE 96%

PARA LOS TRABAJADORES DE LA SANIDAD

El gremio de la Sanidad que conduce Héctor Daer rubricó un acuerdo para que los salarios de enfermeras y camilleros suban un 96 por ciento entre abril de este año y marzo de 2023. En este marco, se rubricó el acuerdo en una reunión en con la ministra de Trabajo, Kelly Olmos, y el presidente de la Unión Argentina de Salud y dueño de Swiss Medical, Claudio Belocopitt. El primer acuerdo celebrado en marzo pasado había fijado una suba del 59 por ciento y con el nuevo entendimiento se sumó un 37 por ciento a distribuir en cinco tramos: 7 por ciento en octubre, 7 por ciento en noviembre, 7 por ciento en diciembre, 7 por ciento en enero, 9 por ciento en febrero. Así, el total de año paritario (abril–marzo) trepó al 96 por ciento.



PASAN A PLANTA PERMANENTE A

MÁS DE 11 MIL EMPLEADOS PÚBLICOS

El Gobierno nacional oficializó el pase a planta permanente de 11.172 empleados públicos, a través de la Decisión Administrativa 1086 que autoriza el llamado a concurso, para aquellos trabajadores que tienen "como mínimo 5 años de antigüedad o más en modalidad de designación transitoria". La secretaria de Gestión y Empleo Público, Ana Castellani, explicó que la Decisión Administrativa "regulariza la situación de personas que trabajan" actualmente en el Estado mediante contratos transitorios.



El GOBIERNO CREÓ UN NUEVO DÓLAR

PARA LOS TURISTAS EXTRANJEROS

A partir de este viernes, los turistas extranjeros podrán acceder a un tipo de cambio similar al MEP para los consumos que realicen en el país con tarjeta de crédito y débito, siempre y cuando no se tenga domicilio en la Argentina. De esta manera el ministerio de Economía buscaría capitalizar los dólares del turismo receptivo, que hasta ahora se iban al mercado informal. Según cálculos oficiales, de los 200 a 250 millones de dólares que ingresan al país por turismo, pasaban por el sector formal solo US$ 30 millones.



AVANZA PROYECTO QUE CREA UN REGISTRO

DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS

La Cámara de Diputados emitió dictamen favorable a un proyecto de ley que plantea la creación de un Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Quienes estén inscriptos tendrán impedida "la apertura de cuentas bancarias y otorgamiento o renovación de tarjetas de crédito o débito; inscripciones o anotaciones en los registros de la propiedad inmueble nacional o de las jurisdicciones locales; otorgamiento o adjudicación, a título oneroso, de viviendas sociales o cesión de los derechos emanados de las mismas; expedición o renovación de pasaporte; y solicitud de licencia para conducir o su renovación", entre otros trámites u operaciones.



PIDEN REVOCAR SOBRESEIMIENTO Y

REABRIR CAUSA CONTRA CRISTINA

El Procurador interino Eduardo Casal pidió a la Corte Suprema de Justicia que reabra la investigación por supuesto fraude con la compra de dólar futuro durante el Gobierno de Cristina Kirchner y se someta a juicio a la actual vicepresidenta. El dictamen no es vinculante y ahora deberá resolverlo la Corte Suprema de Justicia. Es uno de los expedientes que quedó trunco a las puertas del juicio pues estaba radicado en el Tribuna Oral Federal 1 y antes de realizar el proceso, fue sobreseída.



LA IGLESIA, CONTRA EL RECORTE DE

FONDOS EN EDUCACIÓN Y DISCAPACIDAD

La Iglesia cuestionó el recorte presupuestario que el Gobierno prevé aplicar en el área educativa en 2023 y advirtió que "la prioridad de la educación en el ideario nacional no ocupa la agenda política ni social". Según un informe del Observatorio Argentino por la Educación, el ajuste contemplado en el proyecto que tiene en tratamiento el Senado llega al 15,5%, más del doble que el recorte previsto en resto de la administración pública nacional. Se trata del segundo presupuesto más bajo de los últimos 11 años.



MILEI ANTICIPÓ QUE NO DARÁ QUÓRUM

PARA TRATAR LA ELIMINACIÓN DE LAS PASO

El diputado libertario Javier Milei anunció finalmente que no dará quorum para tratar la suspensión o eliminación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en el Congreso. "Este proyecto para pasar necesita de una mayoría calificada, necesitas 129 votos, yo no les voy a dar quorum", reveló el economista en una entrevista a TN.