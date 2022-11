Verdad y Justicia Rafaela marchó a la Legislatura

Por Alicia Riberi (*). - Hoy (por el martes), alrededor de las 10 nos concentramos frente a la Legislatura de Santa Fe, un grupo de personas que representamos a distintas organizaciones que defienden sin descanso a víctimas de falsas denuncias de violencia de género y sexual y presentamos documentación con firmas de ciudadanos autoconvocados que apoyan esta lucha, y ante la grave crisis institucional que atraviesa el Órgano responsable de impulsar la investigación penal en la justicia queremos hacer presente nuestra preocupación por las postulaciones que se analizan en orden a cubrir cargos dentro del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe.

No pueden pasar inadvertidas para todas las instituciones democráticas, las numerosas denuncias realizadas por ciudadanos particulares como por abogados, contra el accionar de los/las fiscales que se desempeñan en la unidad Gefas (Violencia de Género, Familiar y Sexual del Ministerio Público de la Acusación), sobre faltas graves en el desempeño de sus funciones, que han llegado incluso a tomar estado público.

Todo esto pone en duda la objetividad, imparcialidad y transparencia de su proceder aludiendo a acciones que no se condicen con lo estipulado en nuestra Constitución y que fueron debidamente detalladas.

Es por ello que en resguardo de las garantías constitucionales de todos los ciudadanos exigimos a esta Comisión que escuche el pedido del pueblo e investigue minuciosamente a los/las tres fiscales de la unidad Gefas del Ministerio Público de la Acusación, Fiscalía Regional Nº 1 Santa Fe, [se exponen los nombrados a investigar] y mientras transcurra esta investigación, no solo impugnamos todas sus postulaciones sino que exigimos que para garantizar la transparencia en los procesos penales sean apartados de sus actuales funciones.

Verdad y Justicia se hizo presente para apoyar este petitorio y para informar que procederá de la misma manera con las irregularidades de los procesos en Rafaela en próximas reuniones con legisladores. Se aclara que ya se presentó documentación referida a tal fin.

El Principio de Inocencia, el "In dubio pro reo", las Cámara Gesell como instrumento serio y legal, de toma de testimonios a menores de edad, y no como trampa sin respetar las normas legales, no son negociables.

Exigimos el respeto a nuestra Constitución Nacional. El ignorarla tampoco es negociable.

Cuando uno tiene la responsabilidad de cumplir una función tan importante y tan bien paga como jueces y fiscales deben realizarla respetando la Constitución y el sentir de un pueblo y no de una minoría. Todos tenemos derechos pero también tenemos "obligaciones" y debemos cumplirlas y sino que "Dios y la Patria se lo demanden".

(*) Del grupo Verdad y Justicia Rafaela.