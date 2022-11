¿Estado ausente o presente?

La inseguridad no es una sensación, es una realidad innegable y contundente que deja ausencias eternas y familias destrozadas. Ni el Gobierno nacional ni el provincial se ocupan de la problemática o al menos no con la intensidad que necesitan los ciudadanos. En prácticamente 35 meses de gestión, los funcionarios responsables de garantizar el servicio de seguridad no han sido capaces de conducir a la policía ni mucho menos de generales planes de prevención y contención del delito. En este país te matan por un celular, por una moto, por error como en varias oportunidades ocurrió en Rosario. Y nada cambia, por ahí remueven a un ministro de Seguridad y designan a un reemplazante pero después en la calle todo sigue igual.En Rosario, cómo es posible que tantos "soldaditos" de las organizaciones narcocriminales puedan tener tantas armas a disposición. ¿Cuál es el origen del armamento? Ni la justicia ni la policía se interesan demasiado por preguntan mientras todos desconfían de todos porque nunca se sabe quién está comprado por los narcos. En los últimos, cada vez más agentes de la policía santafesina se han corrompido con dinero sucio teñido de sangre. Incluso empleados judiciales de jerarquía también están al servicio de los capos narco, a la vez que se sospecha de encumbrados dirigentes políticos.En la provincia de Santa Fe han pasado tres ministros de Seguridad. Nadie hizo nada distinto. Nunca se notó si alguien hizo algo bien. Solo entregan patrulleros para disimular. A Rafaela no vienen casi nunca. De vez en cuando a entregar vehículos para la foto. Pero nunca para reunirse con los jefes policiales y funcionarios políticos para discutir cómo mejorar los operativos de prevención para que los vecinos de la ciudad se sientan más seguros, más protegidos.En Rafaela los delitos contra la propiedad van en aumento. Hay esfuerzos de fiscales y policías para investigar y esclarecer, pero falla la prevención en tanto la Alcaidía de la Jefatura usualmente está saturada, con una mayor cantidad de detenidos de la que puede alojar.Una reciente encuesta de la consultora rosarina Innova Opinión Pública reveló que la principal preocupación de los habitantes de la ciudad de Santa Fe es la inseguridad. Siete de cada diez consultados respondió que lo que más temen es la falta de seguridad, un reclamo directo al Gobierno provincial cuyo principal referente basó su campaña electoral en 2019 en el lema paz y orden, es decir prometió pacificar y ordenar.El asesinato a sangre fría de un hombre de 62 años, identificado como Andrés Blaquier, en la Panamericana de la Buenos Aires para robarle la moto de lujo que conducía conmueve a toda la sociedad. Estamos indefensos, a merced de los delincuentes a los que no les importa la vida. El dolor de los familiares y amigos no se terminará jamás, como una herida que nunca cicatrizará y por la cual sufrirán sin cesar.Mientras el delito gana la batalla, la política y los políticos están en otra cosa. En las internas de los principales espacios, como el Frente de Todos y de Juntos por el Cambio. La inseguridad y la inflación no parecen ser prioridades sino que ahora la cuestión es discutir sobre un tema que está resuelto, la realización de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. Hay una ley que se debe cumplir y listo. Pero el foco de los principales dirigentes está en su agenda y no en la de los simples mortales que habitan este país. Más mortales que nunca puesto que están sin protección a tiro de los matadores.Conmovedora fue la carta que escribió Pedro, uno de los hijos de Blaquier. "Hoy te nos fuiste viejito y daría todo por poder abrazarte una vez más, decirte que te quiero y te extraño muchísimo" expresó. ¿Cuántas cartas más de este tipo deberán escribirse para que reaccionen los políticos? A los funcionarios les gusta hablar del Estado presente en su relato, pero en materia de seguridad está ausente.