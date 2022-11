Scaloni sobre la lesión de Lo Celso

BUENOS AIRES, 3 (NA). - Lionel Scaloni, entrenador de la Selección argentina, arribó ayer al país para ultimar detalles de cara al Mundial de Qatar 2022 e hizo hincapié en Giovani Lo Celso, quien podría perderse la Copa del Mundo por una lesión.

"Por ahora estoy tranquilo, porque lo único que podemos hacer es esperar los resultados médicos. Son cosas que podrían suceder, estamos valorando cómo está la situación tanto de él, como de otros jugadores", explicó el entrenador en su llegada a Argentina.

En el mismo sentido, reconoció que las bajas eran de esperarse por el calendario ajustado: "Lamentablemente podía pasar, son muchos partidos, el mes de octubre es cargado y podía pasar".

"Esperamos noticias para ver qué decisión tomamos. Todavía estamos a tiempo de dar la lista y veremos la respuesta de los chicos, pero no deja de ser una situación complicada. En estas condiciones con varios chicos que no están en condiciones de jugar, decidimos esperar hasta último momento", agregó en diálogo con ESPN.

Posteriormente, Scaloni hizo hincapié en Lo Celso, quien será sometido a nuevos estudios para conocer la gravedad de su lesión, algo que podría dejarlo fuera del Mundial: "Lo primero que le dije a él y que le digo a todo el mundo es que la salud del jugador es lo primero. No vamos a tomar ningún riesgo que no sea normal, no haremos nada innecesario para su salud".

""Primero está el equipo y después pensamos en lo individual, son chicos que han estado desde el primer día con nosotros y eso pesa y lo sentimos, pero pensaremos en el bien del equipo", finalizó.



CUTI ROMERO, SOLO

UNA DISTENSIÓN



A pesar de no haberse comunicado de manera oficial, los estudios practicados al defensor del Tottenham arrojaron una distensión en el gemelo de la pierna derecha.

Romero arrastra desde el fin de semana dicha dolencia, que lo dejó afuera del partido contra Bournemouth por la Premier League y el del martes ante Olympique de Marsella, en Francia, por Liga de Campeones de Europa.

De esta manera el central se perderá con seguridad el compromiso del domingo contra Liverpool en Londres. Luego, los "Spurs" enfrentarán a Nottingham Forest por la Copa de la Liga. El miércoles 9, y el sábado 12 jugarán contra Leeds, en el último partido antes del receso por el Mundial.

Por el momento, Romero se quedará en Londres hasta dicho encuentro, ya que la Premier League rechazó la posibilidad de liberar antes de tiempo a los futbolistas.