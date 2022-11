Emocionante arenga de Messi ante Brasil en la Copa América

BUENOS AIRES, 3 (NA). - La Selección argentina tuvo uno de sus mayores logros al conquistar la Copa América 2021 frente a Brasil y ayer se conoció un video en el que Lionel Messi, como nunca antes se lo vio, dio una arenga espectacular en la previa de la final.

En las imágenes que se dieron a conocer por la plataforma Netflix, la cual estrenará el documental "Sean eternos: campeones de América", se puede observar al capitán argentino con un discurso emotivo que sorprendió a propios y ajenos.

"Ya sabemos lo que es Argentina, ya sabemos lo que es Brasil, hoy no quiero decir nada de esto. Hoy quiero darle las gracias muchachos por estos 45 días, se armó un grupo espectacular. Un grupo hermoso y lo disfruté muchísimo. Cuarenta y cinco días donde no nos quejamos del viaje, de la comida, de los hoteles de la canchas, de nada", comenzó Messi su arenga.

"Cuarenta y cinco días sin ver a nuestra familia. Dibu (Martínez) fue papá y no pudo ver a su hija, no pudo hacerle upa, el Chino (Martínez Quarta) igual. Estamos a un pasito nomás y depende de nosotros ganar esta Copa. Vamos a salir y vamos a ganar para llevarla con nuestras familias, amigos, la gente que siempre nos bancó. 45 días sin nuestra familia muchachos. Teníamos un objetivo y estamos a un pasito de conseguirlo. ¿Saben qué? Esta Copa tenía que jugarse en Argentina", siguió el astro del PSG.

"Esta copa se tenía que jugar en la Argentina y Dios la trajo acá, para que la levantemos en el Maracaná. Para que sea más lindo para todos, así que salgamos confiados y tranquilos que esta nos la llevamos a casa", sentenció Messi que finalmente levantaría el trofeo aquel 10 de julio de 2021 tras vencer al anfitrión por 1 a 0 con el tanto de Ángel Di María.



MESSI JUGÓ LOS 90 EN

LA VICTORIA DEL PSG



El PSG del astro argentino Lionel Messi le ganó ayer por 2 a 1 a la Juventus en la última jornada de fase de grupos de la Champions League, en la que el delantero Julián Álvarez convirtió un gol en la victoria por 3 a 1 del Manchester City sobre Sevilla. El PSG, con Messi de titular, cerró su zona en el segundo puesto al vencer 2 a 1 a la Juventus, que contó con los ingresos de Enzo Barrenechea y Matías Soulé en el complemento, mientras que el Benfica de Nicolás Otamendi se adueñó de la cima tras aplastar por 6 a 1 al Maccabi Haifa.

Álvarez, por su parte, anotó un tanto en el triunfo del City ante el Sevilla de Gonzalo Montiel, Marcos Acuña, Alejandro "Papu" Gómez y Erik Lamela por 3 a 1 para finalizar en el primer puesto del Grupo 6, seguido por el Borussia Dortmund, que empató 1 a 1 con el Copenhague.

En el Grupo E, los clasificados fueron Chelsea, que se impuso por 2 a 1 sobre el Dinamo Zagreb, y Milan luego de derrotar 4 a 0 al Salzburgo.

Además, en la jornada también se definió el F: Real Madrid goleó 5 a 1 al Celtic y culminó primero, al tiempo que el RB Leipzig fue su escolta después de ganarle 4 a 0 al Shakhtar.

Los octavos de final de la Liga de Campeones se llevarán a cabo en febrero del año próximo, luego del receso por el Mundial de Qatar 2022.