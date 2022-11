El penal insólito que se cobró en la Liga Rafaelina y ya recorre todo el mundo

Edison Sada, árbitro de la Liga Departamental San Martín, se convirtió en “tendencia” local, nacional y mundial por el penal insólito que sancionó en el encuentro entre Sportivo Santa Clara y Atlético de Esmeralda, en la primera semifinal de la Primera B de Liga Rafaelina de Fútbol, en la zona Sur.

Su decisión benefició a Esmeralda que para ese entonces se puso 2-0 arriba en el marcador (finalizó 2-1), pero las imágenes ‘lo condenan’….

El video publicado por Más Noticias/Video Deportes mostró el avance de Santa Clara. Llegó un centro por la derecha, el arquero dio rebote y un futbolista tropezó y se cayó solo dentro del área. El referí sancionó falta de inmediato lo que indignó al público local ya que el juez de línea acompañó la decisión.

El tanto lo convirtió Alexandro Boasso a los 31 minutos y decoró el resultado. Su compañero, Gerardo Geréz, abrió el marcador a los 14 minutos, mientras que Alejandro Paiduj consiguió el descuento para el equipo local a los 39 minutos, todo de la primera parte. El encuentro se jugó el sábado y las imágenes de una falta que nunca existió se subieron a las redes sociales y se viralizaron. El “penal fantasma” ya recorre el mundo.

El martes se conoció el testimonio del árbitro oriundo de Porteña, quien habló con el citado medio y reconoció su error. Además, dio los motivos por los que sus asistentes avalaron la decisión. “Me agarra un contragolpe, una mala ubicación mía tratando de buscar el mejor ángulo, me encuentro con el cruce del número 6 y el delantero. Me tapa el número 6 y veo después la caída del jugador desde mi ángulo. En cancha me dio el 110% de que había sido penal. Y hoy me encuentro con el video y tengo que reconocer que no”, confesó.

Luego admitió: “Si en ese momento los asistentes me hubiesen dicho algo yo les hubiera remarcado convencido de lo que había visto. El área es cien por ciento del árbitro. La jugada es cien por ciento mía y culpa de esa jugada perjudiqué claramente a un equipo y eso me duele”.

“Otra cosa que me llamó la atención es que veo muy poca protesta en cancha, entonces me quedé con mi impresión y desde mi punto de vista y viendo que en el ambiente no había demasiada protesta me quedé convencido de lo que había pasado”, agregó.

El juez es cordobés, de la Porteña (sur de la provincia) y dirige en la Liga de San Martín, también de Santa Fe. Estuvo bajo la lupa por un mal desempeño en un partido del Federal B y lo sancionaron con cuatro fechas. Pero sus colegas reaccionaron y advirtieron que iban a parar. Ante esa situación le sacaron la penalidad y por eso volvió arbitrar.

Restan los encuentros de vuelta por las semifinales y con la ventaja conseguida de visitante Esmeralda recibirá a Santa Clara. En la otra llave, el viernes Deportivo Josefina venció de local por 3-0 a La Hidráulica de Frontera.

En la sesión liguista del martes se ‘tocó’ el tema y se informó que la cuaterna enviada al encuentro se encuentra en la tabla de méritos del Consejo Federal. Que el veedor dejó en claro en su informe que la actuación del árbitro fue muy buena, con la excepción de la jugada en cuestión. Y el propio delegado de Santa Clara manifestó que el árbitro tuvo una buena actuación, “salvo el error al cual lo considera grosero”.