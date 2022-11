Rodríguez Larreta recibió a dirigentes del PRO santafesino

El Alcalde de CABA reconoció como punto sobresaliente la gravedad que reviste la situación de inseguridad en Rosario y manifestó su preocupación por los inconvenientes que afectan al campo y a la industria.

Puso como ejemplo, la situación que está atravesando la industria frigorífica, tanto sea en las plantas que faenan como en los trabajadores de la carne.

Los referentes del PRO por su parte, manifestaron que la realidad productiva de Santa Fe requiere de una inversión en infraestructura nacional importante. En particular las necesarias para mejorar las Rutas 11, 33 y la 34.

Además, la realidad dolorosa y de gravedad que atraviesa Rosario por el narcotráfico preocupa no sólo a la provincia sino a todo el país.

Finalmente, remarcaron la necesidad de trabajar incansablemente en el cambio de modelo imperante hoy en el país y para ello hicieron público el compromiso de conformar comisiones de trabajo que aborden las problemáticas señaladas.

De la reunión participaron: Diputado nacional Álvaro González, Diputado nacional Omar de Marchi, el ex Canciller Jorge Faurie, Diputado nacional Gabriel Chumpitaz, Concejala Anita Martínez (Rosario), Diputada nacional Germana Figueroa Casas, Gisela Scaglia (Vicepresidenta PRO Santa Fe), Concejal Sebastián Mastropaolo (Santa Fe), Concejal Alejandro Rossello (Rosario), Ulises Puntonet (Presidente Comunal de Cañada Rosquín), Concejal Ceferino Mondino (Rafaela), Concejal Coco Báscolo (Reconquista), Concejal Fernando Alí (Santo Tomé), Raúl Fernández (Consejo Directivo PRO), Guillermo Reviglio (Coordinador Político PRO Santa Fe) y los dirigentes: Lucas Incicco, Germán Pugnaloni, Soledad Ruiz De Galarreta.



“LO VIMOS CONVENCIDO”

De regreso del encuentro, La Opinión se comunicó con el Concejal Ceferino Mondino, y apuntó que con el “equipo” del PRO santafesino nos reunimos poco después del mediodía de ayer, en el Centro Cultural Recoleta, con Horacio Rodríguez Larreta para profundizar el vínculo y plantear las inquietudes y problemas de cada región de la Provincia. Nos pidió que le contemos en primera persona las distintas problemáticas en nuestros lugares”.

Después al único referente del PRO en el Concejo Municipal rafaelino, se lo no notó muy entusiasmado y fue contundente al señalar: “lo vimos decidido a ser Presidente de la Nación así que lo vamos a acompañar”