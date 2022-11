Litoral fue campeón con Sapino en el torneo Inter Academias

En una jornada de definiciones en Casa Pumas, concluyó uno de los torneos de desarrollo formativo de rugby más importante de nuestro país. La Academia del Litoral se quedó con el título tras vencer en la final a Centro por 33-17, mientras que NOA finalizó en la tercera ubicación después de vencer a Buenos Aires por 26-19. En el equipo campeón fue parte el forward de CRAR, Ignacio Sapino, quien arrancó como titular en este encuentro decisivo.

Cabe acotar que la Academia Centro llegaba en condición de invicto ante un Litoral que buscaba revancha del traspié en la etapa regular y llevarse el triunfo. El elenco dirigido por Galatro tomó la iniciativa desde el kick-off; a los pocos minutos, Gino Dicapua llegó al try y Litoral se puso en ventaja 5-0.

Centro reaccionó y dio vuelta el tanteador por 5-7 con un try de Santos Juárez Estrada y una gran conversión de Genaro Keller. Litoral creció en muchos aspectos del juego y pudo doblegar a la defensa de Centro y llegar dos veces al in-goal (Juan Varonil y Tomás Osuna marcaron los tries, mientras que Juan Baronio aportó las dos conversiones) para cerrar el parcial por 19-7.

En la segunda etapa, Centro se aproximó con la conquista de Santiago Merlini para dejar parcialmente las cosas 19-12, y cuando parecía que Centro podía alcanzar a Litoral, en el tanteador, llegaron los tries decisivos de Juan Lovell y de Mateo Fauda (convertidos por Juan Baronio) y así la ventaja se volvió irreversible (33-12). Ya en los últimos minutos, Centro (en esa instancia jugaba con un jugador menos por la expulsión de Efraín Elías) descontó con un try de Juan Ignacio Greising Revol, pero no hubo más tiempo.

Litoral venció sin objeciones a Centro por 33-17 y así se coronó campeón del Inter Academias 2022.



PELLICENA MANAGER

José Pellicena dejó de ser el Head Coach de Los Pumitas para convertirse en el nuevo Secretario Técnico de Seleccionados, en busca de continuar desarrollando jugadores para el rugby argentino.

En diálogo con Scrum, Pellicena contó novedades sobre su nuevo puesto: "Estoy entusiasmado por este nuevo cargo innovador para el rugby argentino", declaró. A su vez, manifestó que este mismo se aplica en muchos países y desarrolló, brevemente, sus intenciones e ideas: "Queremos seguir garantizando el desarrollo de nuestros jugadores en el alto rendimiento argentino y unificar los métodos de trabajo", explicó.